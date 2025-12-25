Picchiata anche in vacanza dal compagno: 29enne arrestato

Una vacanza in Liguria finita con un’aggressione in pieno centro storico. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 29 anni per maltrattamenti in famiglia, dopo che l’uomo ha picchiato e insultato la compagna di 50 anni, originaria di un’altra regione, durante una violenta lite notturna.

La chiamata alla polizia

L’intervento degli agenti è scattato intorno all’1:30 della scorsa notte in via Caffa, nel cuore del capoluogo ligure. La coppia, in vacanza in città, aveva iniziato a discutere animatamente all’interno di un bed and breakfast. La lite è poi degenerata in strada, dove il 29enne ha iniziato a colpire la donna con pugni e schiaffi. La vittima è riuscita a sottrarsi alla violenza rifugiandosi all’interno di un locale commerciale vicino, da dove ha chiesto aiuto.

L’uomo aveva precedenti per maltrattamenti

Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) è intervenuta immediatamente. Gli agenti hanno identificato l’uomo e, grazie alla consultazione delle banche dati, hanno scoperto che a suo carico risultavano già diverse segnalazioni per episodi di violenza nei confronti della stessa compagna. In particolare, il 29enne era stato destinatario di un ammonimento del Questore di Pavia per precedenti condotte violente.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha opposto resistenza agli agenti tentando di aggredirli. Per questo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta.

La donna ha ricevuto le cure del caso e l’assistenza delle forze dell’ordine. Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.