Attualità

Torna alla homepage

Sanremo, piove nei corridoi della scuola a Mercato dei Fiori

Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori della scuola e degli impianti sportivi, stop all'attività scolastica da giovedì a domenica 19 novembre
1 minuto e 9 secondi di lettura
di Redazione

Un'infiltrazione d'acqua nei corridoi e nelle palestre dell'istituto superiore Ruffini-Aicardi di Valle Armea, a Sanremo, si è verificata stamani a causa delle forti piogge delle ultime ore. L'istituto si trova all'interno del Mercato dei Fiori, dove sono in corso interventi di restyling.

Il problema delle infiltrazioni dovrebbe essere superato con la posa delle lamiere di copertura

Sul posto si sono intervenuti i tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune e il direttore dei lavori. La palestra, in cui si allenano le squadre di basket, resterà chiusa questo pomeriggio a scopo precauzionale. Secondo il Comune, il problema delle infiltrazioni dovrebbe essere superato con la posa delle lamiere di copertura sul tetto della struttura del Mercato dei Fiori.

Piove nelle classi, l'Istituto Ruffini-Aicardi chiuso anche oggi 

L'intervento richiederà l'utilizzo di un mezzo d'opera speciale

L'intervento richiederà l'utilizzo di un mezzo d'opera speciale (posizionato in via Frantoi Canai). Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori della scuola e degli impianti sportivi, è stata decisa la temporanea chiusura delle attività scolastiche e sportive da giovedì 13, quando avranno inizio i lavori, fino a domenica 16 novembre. È la seconda volta che piove a scuola, dopo quanto già avvenuto nella seconda metà di ottobre. Il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager, nell'esprimere rammarico per i disagi subiti, si è impegnato a rivalutare la pratica relativa agli interventi in atto, valutando la sussistenza di eventuali responsabilità, che verranno perseguite.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 21 Ottobre 2025

Piove nelle classi, l'Istituto Ruffini-Aicardi chiuso anche oggi

La problematica è emersa ieri mattina, quando alunni e insegnanti si sono resi conto che scendeva acqua dal tetto e pertanto la scuola è stata sgomberata

TAGS