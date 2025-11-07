Sanremo, piove nei corridoi della scuola a Mercato dei Fiori

Un'infiltrazione d'acqua nei corridoi e nelle palestre dell'istituto superiore Ruffini-Aicardi di Valle Armea, a Sanremo, si è verificata stamani a causa delle forti piogge delle ultime ore. L'istituto si trova all'interno del Mercato dei Fiori, dove sono in corso interventi di restyling.

Il problema delle infiltrazioni dovrebbe essere superato con la posa delle lamiere di copertura

Sul posto si sono intervenuti i tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune e il direttore dei lavori. La palestra, in cui si allenano le squadre di basket, resterà chiusa questo pomeriggio a scopo precauzionale. Secondo il Comune, il problema delle infiltrazioni dovrebbe essere superato con la posa delle lamiere di copertura sul tetto della struttura del Mercato dei Fiori.

L'intervento richiederà l'utilizzo di un mezzo d'opera speciale

L'intervento richiederà l'utilizzo di un mezzo d'opera speciale (posizionato in via Frantoi Canai). Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori della scuola e degli impianti sportivi, è stata decisa la temporanea chiusura delle attività scolastiche e sportive da giovedì 13, quando avranno inizio i lavori, fino a domenica 16 novembre. È la seconda volta che piove a scuola, dopo quanto già avvenuto nella seconda metà di ottobre. Il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager, nell'esprimere rammarico per i disagi subiti, si è impegnato a rivalutare la pratica relativa agli interventi in atto, valutando la sussistenza di eventuali responsabilità, che verranno perseguite.