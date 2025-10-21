Piove nelle classi, l'Istituto Ruffini-Aicardi chiuso anche oggi

Il Comune di Sanremo, con provvedimento a firma del dirigente del Settore Lavori Pubblici, Danilo Burastero, ha emesso un'ordinanza di chiusura dell'Istituto Ruffini-Aicardi, che sorge all'interno del Mercato dei Fiori, di Valle Armea, a causa di infiltrazioni di acqua piovana nelle classi.

Il problema è emerso nella mattinata di ieri

La problematica è emersa ieri mattina, quando alunni e insegnanti si sono resi conto che scendeva acqua dal tetto e pertanto la scuola è stata sgomberata. Il Comune fa presente che i lavori si protrarranno anche oggi e che la chiusura è stata decisa in via precauzionale anche per motivi di sicurezza degli alunni e del personale.

Il problema legato all'impermeabilizzazione del tetto

All'interno della scuola ci sarebbero state infiltrazioni che interessano una vasta porzione di edificio, dove probabilmente non era stata ancora stesa l'impermeabilizzazione del tetto necessaria a tenere gli alunni all'asciutto. Ieri mattina è scattato il sopralluogo del Comune con una delegazione composta anche da tecnici e agenti della polizia municipale.

