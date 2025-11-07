Cronaca

Allarme sicurezza sui bus, arrivano gli agenti della polizia locale a bordo

Il servizio già da questo venerdì 7 novembre
di Andrea Popolano

Nuove misure di sicurezza nei bus Amt di Genova. A bordo di alcuni mezzi saranno presenti già da questo venerdì 7 novembre degli agenti della polizia locale che avranno il compito di garantire la sicurezza a bordo del tasporto pubblco locale genovese nelle ore serali. L'accordo è stato siglato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa e Comune di Genova.

Nel tempo più volte sono stati denunciati casi di aggressione o comunque di pericolo per gli autisti soprattutto durante il servizio notturno. La lista di episodi è lunga. Dai sindacati, nel corso dell'incontro che si è svolto a Palazzo Tursi, è arrivata la richiesta. Nel pomeriggio poi la decisione.

Agenti della polizia locale saranno a bordo dei bus per dei 'giri' nell'orario notturno in alcune tratte. Nello specifico si tratta delle percorrenze che riguardano alcune zone della città come via Gramsci (con particolare attenzione all'altezza della zona Darsena), Dinegro, Fanti D’Italia, piazza Principe e  piazza Montano a Sampierdarena.

Uno degli ultimi casi di violenza risale all'estate quando un verificatore è stato prima insultato e poi afferrato al collo da un passeggero sprovvisto di biglietto. Il fatto è accaduto mercoledì sera intorno alle 22 a bordo del bus della linea 1 all'altezza di Multedo. Ma la cronaca racconta di diversi episodi che hanno visto momenti di tensione all'interno dei bus cittadini. 

Lunedì a Genova è inoltre in programma un consiglio comunale monotemico proprio sulla sicurezza in città. Tra le situazioni sotto monitoraggio anche quella relativa alla sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

