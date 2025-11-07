LIVE Spezia - Bari 1-1: girandola di cambi

Cronaca
47' - Di Serio esplode il destro dalla distanza, respinge Cerofolini.
Primo tempo
42' - Espulso Kouda: ingenuità clamorosa del centrocampista aquilotto che prima rimedia un giallo inutile dopo aver segnato il gol, poi si fa cacciare con un intervento inutile e pericoloso a centrocampo ai danni di Maggiore.
36' - La pareggia Kouda, è 1-1 al Picco: Vlahovic ubriaca Nikolaou con una splendida azione personale, poi scarica la sfera sul numero 80 aquilotto che da ottima posizione con il piatto destro non può sbagliare.
27' - Dorval ci prova dalla distanza e la palla sfila sul fondo di poco alla destra di Sarr.
13' - Di testa stacca Wisniewski sugli sviluppi di corner, ma la sfera viene bloccata in due tempi da Cerofolini.
7' - La sblocca subito il Bari con Gytkjaer: da calcio d'angolo si fa cogliere impreparato lo Spezia. Perfetto cross di Verreth e zuccata vincente dell'attaccante danese.
Tabellino
Spezia - Bari: 1-1;
Reti: 7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S);
Ammoniti: 36' Kouda (S), 42' Kouda (S), 47' Nikolaou (B);
Espulsi: 42' Kouda (S);
Pre partita
LA SPEZIA - Tutto pronto al calcio d'inizio di Spezia - Bari. La prima di mister Roberto Donadoni sulla panchina delle aquile, dopo l'esonero di Luca D'Angelo. Atmosfera importante al Picco, per un match che sa già di crocevia in chiave salvezza.
Donandoni deve già fare i conti con un assenza pesante. Out Lapadula per un problema muscolare di lieve entità. L'attaccante peruviano va ad aggiungersi ad un lungo elenco di infortunati che il club bianco spera di recuperare durante la sosta nazionali.
Le formazioni ufficiali
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Jack; Vignali, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio; Di Serio, Vlahovic. All. Donadoni. A disp.: Sarr, Loria, Hristov, Cistana, Bertoncini, Candela, Lorenzelli, Beruatto, Candelari, Insignito, Artistico, Soleri.
BARI (3-4-1-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval; Antonucci, Gytkjaer, Moncini. All. Caserta. A disp.: Pissardo, Kassama, Burgio, Mavraj, Braunoder, Castrovilli, Pagano, Bellomo, Pereiro, Rao, Partipilo, Cerri.
IL COMMENTO
