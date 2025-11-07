LIVE Spezia - Bari 1-1: girandola di cambi

7' - La sblocca subito il Bari con Gytkjaer : da calcio d'angolo si fa cogliere impreparato lo Spezia. Perfetto cross di Verreth e zuccata vincente dell'attaccante danese.

27' - Dorval ci prova dalla distanza e la palla sfila sul fondo di poco alla destra di Sarr.

36' - La pareggia Kouda, è 1-1 al Picco : Vlahovic ubriaca Nikolaou con una splendida azione personale, poi scarica la sfera sul numero 80 aquilotto che da ottima posizione con il piatto destro non può sbagliare.

42' - Espulso Kouda : ingenuità clamorosa del centrocampista aquilotto che prima rimedia un giallo inutile dopo aver segnato il gol, poi si fa cacciare con un intervento inutile e pericoloso a centrocampo ai danni di Maggiore.

