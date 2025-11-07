Chiusura notturna via Pra', come evitare la modifica al traffico

Per consentire il riassetto del nodo stradale di accesso al Bacino portuale di Voltri , il Comune di Genova ha disposto chiusure parziali notturne di via Pra’ in due blocchi: 10-12 novembre e 14-17 novembre .

Percorso alternativo

Per chi proviene da Levante e deve proseguire lungo l'Aurelia in direzione Ponente e viceversa, il percorso alternativo è: via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.