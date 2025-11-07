Cronaca

Chiusura notturna via Pra', come evitare la modifica al traffico

di Annissa Defilippi
Per consentire il riassetto del nodo stradale di accesso al Bacino portuale di Voltri, il Comune di Genova ha disposto chiusure parziali notturne di via Pra’ in due blocchi: 10-12 novembre e 14-17 novembre. 

Percorso alternativo

Per chi proviene da Levante e deve proseguire lungo l'Aurelia in direzione Ponente e viceversa, il percorso alternativo è: via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.

Orari delle chiusure

  • 10 nov: 21:00 → 11 nov 05:00
  • 11 nov: 21:00 → 12 nov 05:00
  • 14 nov: 23:00 → 15 nov 07:00
  • 15 nov: 21:00 → 16 nov 07:00
  • 16 nov: 20:00 → 17 nov 03:00

Misure di viabilità

Tratto via Pra’ (civ. 63 → rampa casello A10 Genova Pra’)
  1. Divieto di transito pedonale
  2. Divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di soccorso (accompagnati da movieri)
Tratto via Pra’ (civ. 63 → via Stazione di Voltri)
  1. Limite 30 km/h
  2. Divieto di transito direzione Levante, salvo:
    • mezzi di soccorso
    • veicoli con accesso a strade laterali, proprietà private o civici nel tratto
      → transito regolato da movieri o Polizia Locale
Via alle Sorgenti Sulfuree
  1. Limite 30 km/h
  2. Divieto di fermata (eccetto bus TPL nell’ex capolinea all’altezza di via Diano Marina)

