Auto cappottata a Varazze, salvata una persona incastrata

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Varazze. Intorno alle 17:30 un’auto si è ribaltata, lasciando intrappolato al suo interno un uomo di circa 80 anni. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento di Varazz
Venti minuti di lavoro per estricare l'automobilista
Giunti sul posto in pochi minuti, i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo – cappottato su un fianco – e avviato le delicate operazioni di estricazione. Fondamentale la collaborazione con la Croce Rossa di Varazze e l’automedica, che hanno prestato le prime cure all’anziano ancora cosciente ma sotto shock. L’uomo è stato liberato dalle lamiere dopo circa 20 minuti di lavoro e trasportato in codice giallo all’ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi: al momento si ipotizza una distrazione o un malore alla guida, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.
