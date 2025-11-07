Cronaca

Auto cappottata a Varazze, salvata una persona incastrata

di a.d.
Un'auto cappottataL'incidente nel tardo pomeriggio
Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Varazze. Intorno alle 17:30 un’auto si è ribaltata, lasciando intrappolato al suo interno un uomo di circa 80 anniLa centrale operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento di Varazz

Venti minuti di lavoro per estricare l'automobilista

Giunti sul posto in pochi minuti, i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo – cappottato su un fianco – e avviato le delicate operazioni di estricazioneFondamentale la collaborazione con la Croce Rossa di Varazze e l’automedica, che hanno prestato le prime cure all’anziano ancora cosciente ma sotto shock. L’uomo è stato liberato dalle lamiere dopo circa 20 minuti di lavoro e trasportato in codice giallo all’ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi: al momento si ipotizza una distrazione o un malore alla guida, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.

