Scoprire il mestiere del reporter: ecco come candidarsi alla redazione di Primocanale a Orientamenti

Vuoi partecipare ad Orientamenti insieme a Primocanale? Ecco cosa devi fare: devi mandare un video di 30 secondi in cui rispondi alle seguenti domande: "Il Festival Orientamenti per me è..." e "Vorrei far parte della redazione perché...", indicando che cosa vorresti fare. Puoi anche inviarci un curriculum vitae aggiornato, accompagnato da alcuni tuoi elaborati realizzati in precedenza (come video, foto, articoli o il link al tuo profilo social). Non è necessario aver già maturato esperienze pregresse.

Per mandare la tua candidatura è molto semplice: puoi inviarci il video via mail a , indicando anche la scuola di provenienza. Occhio, però, a inviarlo per tempo, ovvero entro e non oltre il 10 novembre.

Come funziona

Se frequenti il quarto o quinto anno della scuola superiore potrai far parte della redazione di Primocanale che dal 18 al 21 novembre si trasformerà in Orientamenti News e racconterà, anche attraverso i tuoi occhi, il salone. Avrai la possibilità di scoprire come nasce una trasmissione televisiva, come funziona una diretta, come una notizia possa essere declinata per tutte le diverse piattaforme che il principale gruppo di informazione crossmediale della Liguria ogni giorno cura.

Farai esperienza insieme ai professionisti della redazione e di Primocanale Production con la supervisione di Duccio Forzano, uno dei più grandi registi televisivi italiani e consulente artistico di Primocanale.

Il progetto, già realizzato con successo nel 2018, 2019 e 2022, ha permesso a molti giovani di scoprire il proprio percorso tra studi universitari e professioni nel campo della comunicazione, ampliando le loro opportunità anche in ambiti affini. Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alle passate edizioni ora lavorano a Primocanale.

