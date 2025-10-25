Nascondeva la coca in bocca, fermato dai Carabinieri mentre la cedeva al cliente

L'uomo aveva con sé nove dosi di cocaina

Trasportava le dosi di droga da vendere ai suoi clienti direttamente in bocca. La cocaina, ben fasciata nel suo involucro di plastica e alluminio, viaggiava così "al sicuro" fino al contatto con l'acquirente. Ed è proprio mentre l'uomo estraeva dalla bocca la dose per consegnarla che è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sampierdarena, e arrestato.

Il pusher è di nazionalità senegalese

Il pusher è un uomo di 42enne originario del Senegal: per lui l'accusa è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato l'uomo che, nel centro storico, stava togliendo dalla bocca il pacchetto e, recuperato l'oggetto, hanno subito scoperto che si trattava di cocaina. Hanno poi perquisito l'uomo e trovato altre 9 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi, e 110 euro. Presso il suo domicilio hanno poi trovato anche 950 euro in contanti. Il senegalese si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’acquirente, un 53enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura.

