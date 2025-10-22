Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità

Non più tardi di dieci giorni fa si è concluso il “Settembre d’oro” così chiamato perché dedicato, a livello internazionale, proprio alla sensibilizzazione sulle tematiche dell’oncologia pediatrica: il colore oro è infatti il simbolo della lotta al cancro infantile, ma anche della forza, del coraggio e della resilienza. Forse sarà capitato a qualcuno di voi di vedere nelle vostre città i principali monumenti o luoghi di interesse illuminati d’oro, su iniziativa delle nostre Associazioni federate che, da nord a sud Italia, sostengono il complesso cammino dei nostri bambini e ragazzi e delle loro famiglie.

Porto un messaggio di speranza perché io stessa sono una guarita da cancro pediatrico. Quando il neuroblastoma è prepotentemente entrato nella mia vita avevo appena compiuto 5 mesi: la mia età anagrafica, quindi, è pressoché sovrapponibile alla mia molto, molto lunga sopravvivenza!

In questi 44 anni molte cose sono cambiate grazie al quotidiano impegno di tante straordinarie persone che nei laboratori di ricerca, negli ospedali, nelle case di accoglienza delle nostre associazioni hanno continuato a crederci e a esserci per tutti i nostri bambini e ragazzi. E grazie anche ai tanti genitori, che hanno saputo trasformare il dolore più atroce in un dono di umanità.

Ed è proprio questa la parola che dovrà continuare a guidarci ogni giorno nel nostro agire, l’umanità: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrà dare aiuto in molteplici campi ma non dimentichiamoci che ogni innovazione porta con sé anche delle distorsioni e dei pericoli che potrebbero impattare proprio laddove si stanno cercando di costruire nuove possibilità. E invece non si dovrebbe mai dimenticare il senso profondo del nostro agire, verso un bene comune che dovrebbe riguardare soprattutto i più piccoli e i più fragili.

Quella bambina di nome Giulia, data per persa fin da subito, oggi è qui per portare questa testimonianza di ringraziamento e speranza. Per dirvi, citando la mia cara dott.ssa Diana Ferro, che i piccoli un tempo malati possono guarire, diventare grandi e, insieme a voi, contribuire a costruire un futuro di diritti e libertà.

Giulia Panizza* - Membro del consiglio direttivo della Federazione FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook