Sampdoria-Frosinone 0-0 LIVE: la prima di Foti a Marassi

Barak e Coda in attacco, Cherubini mezz'ala e rientro di Ferrari in difesa: blucerchiati a caccia di riscatto
di Marco Bisacchi
I tifosi della Sampdoria tra le bandiere blucerchiateI tifosi della Sampdoria

Sampdoria in campo al Ferraris contro il Frosinone. E' la prima di Salvatore Foti e Angelo Gregucci in panchina: l'ennesima volta tecnica per i blucerchiati in questi ultimi due anni, l'ennesimo giorno zero per una squadra che cerca di uscire dalle tante difficoltà - tecniche e societarie - di questa fase storica.

La partita

SAMPDORIA-FROSINONE 0-0 LIVE

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Riccio, Ferrari, Venuti; Depaoli, Henderson, Abildgaard, Cherubini, Giordano; Barak, Coda. A disp. Ravaglia, Coubis, Hadzukadunic, Vulikic, Ioannou, Bellemo, Conti, Benedetti, Ferri, Ricci, Narro, Cuni. All. Foti-Gregucci.

FROSINONE (4-2-3-1)

Palmisani; A. Oyono, J. Gelli, Calvani, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Zilli. A disp. Pisseri, Sherri, Cittadini, Raimondo, Grosso, Corrado, J. Oyono, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon, Vergani. All. Alvini.

ARBITRO

Turrini. Assisenti: Fontani-Galimberti. IV Uomo: Calzavara. Var: Camplone. Avar: Rutella. 

NOTE

Angoli 1-1.

La cronaca

9' Buona partenza della Sampdoria ma la prima vera occasione capita al Frosinone: tiro quasi a botta sicura di Kvernadze in area, salvataggio sulla linea di Ferrari.

