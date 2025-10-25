LIVE Avellino - Spezia 0-0: le squadre si studiano, poche occasioni

Tabellino
Avellino - Spezia: 0-0;
AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi.
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Fellipe Jack; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula.
Pre partita
AVELLINO - Tutto pronto al Partenio. Alle 15 il fischio d'inizio di Avellino - Spezia, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. A dirigere la gara l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.
Dopo una turbolenta e caotica settimana extra-campo, lo Spezia torna a concentrarsi esclusivamente sul terreno di gioco. Hristov e compagni dovranno essere in grado di isolarsi per cercare la prima vittoria stagionale. Occhi puntati anche su mister Luca D'Angelo, a un passo dall'addio dopo la sconfitta casalinga contro il Cesena.
Tante defezioni negli aquilotti, soprattutto in difesa. Nel reparto arretrato out Wisniewski, causa influenza, così come Cistana per un problema accusato ieri durante la rifinitura che verrà valutato nei prossimi giorni. Titolare nel reparto il giovane Fellipe Jack. Si tratta dell'esordio stagionale in campionato per lui, dopo l'ottima prova in Coppa Italia contro il Parma.
Le formazioni ufficiali
AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp.: Daffara, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Besaggio, Tutino, Russo, Lescano, Panico.
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Fellipe Jack; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula. All. D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Candela, Lorenzelli, Beruatto, Kouda, Candelari, Vlahovic, Di Serio.
IL COMMENTO
Capo dell'opposizione cercasi, a Tursi ma anche in Regione
Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità