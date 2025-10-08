Primocanale a caccia di giovani reporter: ritorna Orientamenti News, la redazione all'interno del Festival

Hai sempre desiderato di fare il giornalista? O il videomaker? Ti incuriosisce il mondo della comunicazione e te la cavi bene su Instagram? Se frequenti il quarto o quinto anno della scuola superiore, questa è l'occasione giusta per te: è il progetto promosso da Primocanale, in occasione di Orientamenti.

Come funziona

Potrai far parte della redazione di Primocanale che dal 18 al 21 novembre si trasformerà in Orientamenti News e racconterà, anche attraverso i tuoi occhi, il salone. Avrai la possibilità di scoprire come nasce una trasmissione televisiva, come funziona una diretta, come una notizia possa essere declinata per tutte le diverse piattaforme che la principale emittente locale della Liguria ogni giorno cura.

Il progetto, già realizzato con successo nel 2018, 2019 e 2022, ha permesso a molti giovani di scoprire il proprio percorso tra studi universitari e professioni nel campo della comunicazione, ampliando le loro opportunità anche in ambiti affini.

Come partecipare

Il corso è riservato a un massimo di dieci giovani con interesse verso il settore televisivo. La selezione avverrà tramite la presentazione di un curriculum vitae aggiornato e un video personale di presentazione della durata massima di un minuto da inviare all'indirizzo . entro il 28 ottobre. Le candidature saranno valutate da una commissione interna.