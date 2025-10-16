Amt, ecco cosa pensano i cittadini su crisi e aumento biglietti

A Genova cittadini e pendolari commentano a caldo le ultime novità sul futuro di Amt, alla luce della commissione ad alta tensione che si è tenuta ieri, mercoledì 15 ottobre a Palazzo Tursi, senza la presenza della sindaca Silvia Salis. Al centro dell'attenzione l'annunciata rivisitazione della politica tariffaria che ha visto negli ultimi anni l'introduzione della gratuità su larga scala (bus per under 14 e over 70; metro e impianti verticali per i residenti). Al suo posto il Comune sta studiando un sistema tariffario basato sull'Isee.

Le proteste e le proposte dei genovesi

C’è chi riconosce la necessità di togliere alcuni benefici agli over 70 per far fronte al buco finanziario, c'è chi invece dubita sull’affidabilità dell’Isee per le nuove tariffe: "L’Isee è un indicatore taroccato, chi paga meno spesso non è chi guadagna meno davvero. I pensionati con un Isee alto hanno comunque sempre versato le tasse", commenta un cittadino. Secondo alcuni genovesi che prendono l'autobus quotidianamente, le condizioni dei mezzi sono precarie: "Gli autobus sono vecchi, rumorosi e spesso affollatissimi. Ogni curva è un’impresa restare in piedi".

Altri sottolineano i problemi del servizio: code di autobus della stessa linea uno dietro l’altro, veicoli vecchi e affollati e ritardi con minuti di attesa tra un mezzo e l’altro anche superiori ai venti minuti. "Una volta c’erano i controllori ai capolinea per evitare che gli autobus partissero in gruppo, ora succede spesso di vederne quattro insieme", racconta un pendolare.

Molti ammettono di avere fiducia nell’attuale amministrazione nonostante le criticità ereditate. Qualcuno suggerisce di introdurre una tariffazione minima accessibile a tutti piuttosto che togliere del tutto i benefit: "Sarebbe meglio far pagare qualcosa anche a chi ora non paga, così si potrebbero migliorare i servizi" dice un altro.

