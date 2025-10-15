Piciocchi contro la Giunta: “Su Amt milioni come caramelle, state minando il risanamento"

× Il tuo browser è obsoleto.

Scontro acceso in Comune sulla situazione di Amt, la società del trasporto pubblico genovese. Durante la commissione dedicata alla crisi aziendale, il capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, ha espresso forti critiche alla gestione attuale da parte dell’amministrazione, accusando il Comune di mancanza di trasparenza e di responsabilità nella procedura di composizione negoziata.

Pietro Piciocchi in Commissione Amt

Critiche alla gestione di Amt

“Quando arrivammo nel 2017, Amiu era in una situazione gravissima ma non lo rendemmo pubblico per non aggravare la crisi”, ha ricordato Piciocchi, sottolineando che oggi il Comune starebbe invece “snocciolando milioni come fossero caramelle”. L’ex assessore ha contestato la decisione di avviare la composizione negoziata “senza una delibera preventiva”, definendo questa omissione “un atto che può minare il percorso stesso di risanamento”.

Il ruolo di Pwc e quanto è costata la consulenza?

Nel mirino anche la consulenza affidata a Pwc, che secondo Piciocchi avrebbe prodotto un documento privo di assunzioni di responsabilità: “C’è un disclaimer, nessuno si prende la responsabilità dei numeri. Chi la prende, allora? Il cda no, il socio no, il consiglio comunale nemmeno, visto che non viene fatto deliberare”. L’esponente di Vince Genova ha inoltre chiesto chiarezza sui costi complessivi delle consulenze, dai professori incaricati a Pwc stessa.

Richieste su Anac e Trenitalia

Piciocchi ha poi invitato l’amministrazione a “difendere ciò che abbiamo fatto per otto anni” scrivendo ad Anac per ribadire la correttezza delle scelte sull’in house di Amt, e ha criticato il rapporto con Trenitalia: “Vi siete azzerbinati. La sindaca deve portare Trenitalia in tribunale, non temerla: noi siamo il Comune di Genova”.

Appello sulla politica tariffaria

In chiusura, Piciocchi ha avvertito la maggioranza sui rischi di modificare le tariffe: “Abbiamo la politica tariffaria più avanzata d’Italia, che ci ha consentito di ottenere finanziamenti europei. Fate attenzione a rinunciarvi a cuor leggero”.



