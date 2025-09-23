Sportability, alle 21 a People le storie dello sport di tutte le abilità

Le storie dello sport di tutte le abilità con il progetto SportAbility, promosso da Stelle nello Sport, saranno al centro della puntata di 'People-Cambia il tuo punto di vista' in diretta dagli studi di Terrazza Colombo martedì 23 settembre a partire dalle 21.00 per raccontare le storie dello sport di tutte le abilità.

Che cos'è Sportability?

In studio Michele Corti, fondatore di Stelle nello Sport, progetto che da 26 anni ha l’obiettivo di promuovere i valori e la cultura dello sport. SportAbility è il progetto che l’associazione Stelle nello Sport ha creato per promuovere il valore dell’inclusione e sostenere le realtà sportive che coinvolgono persone con disabilità fisica e/o intellettivo relazionale. L’obiettivo è sostenere questo settore attraverso specifiche iniziative promozionali, culturali e sportive. Lo sport ha un grande potenziale di miglioramento della vita di persone con disabilità fisiche, psichiche, sociali e delle loro famiglie.

Insieme a Michele Corti e Marco Callai presenti numerosi ospiti in rappresentanza di associazioni che operano con grande impegno sul territorio e che saranno presenti al 5° SportAbility Day, evento che si terrà al MySport Village Sciorba sabato 4 ottobre. Tante voci per raccontare la 'potenza' dello sport come fattore di inclusione.

In studio con Michele Corti e Marco Callai ci saranno Giulio Attardi (Bic Genova), Paolo Scaffai, Simona Bianchi e Gabriele Secchi (Sciorba), Enrico Zappavigna (Nazionale Pallavolo Sport Silenziosi), Serenella Luigini (Trofeo Zita Peratti), Rosanna Remaggi (Trofeo Zita Peratti), Filippo Mirabile (Canottaggio paralimpico), Sara Caico (Sport Equestri), Emma Preti (Sport Equestri), Cinzia Mongini (Fidesm Liguria), e con loro tanti campioni dello sport di tutte le abilità.

