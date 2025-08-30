Attualità

Torna alla homepage

Via XXV Aprile, la riapertura slitta a fine settembre

1 minuto e 17 secondi di lettura
di An.De.
La chiusura dell’ultimo tratto in salita di via XXV Aprile, a Genova, proseguirà fino al 20 settembre. Con una nuova ordinanza, il Comune ha deciso di prorogare i termini inizialmente fissati al 29 agosto, per consentire alla ditta impegnata nei lavori per i “4 Assi di forza” di completare gli interventi sulle sotto utenze.
 
L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha spiegato che restano da ultimare alcune opere e che, nel frattempo, si sta valutando con Amt la possibilità di apportare modifiche alla viabilità dei bus per ridurre i disagi. Il progetto prevede di deviare alcune linee, come la 35 e la 20, lungo un nuovo percorso: dopo via XII Ottobre, i mezzi potrebbero svoltare a destra in via XX Settembre e poi a sinistra in piazza De Ferrari per raggiungere via Dante. I lavori, iniziati il 5 agosto per la fase 1 dell’asse di forza del centro, hanno già modificato la circolazione.
 
Da piazza Portello, per raggiungere piazza Fontane Marose, si deve passare per via Interiano, ora a senso unico alternato. Per il ritorno, è necessario utilizzare la rotatoria provvisoria in piazza Fontane Marose. Si sta considerando l’ipotesi di rendere temporaneamente a doppio senso via Roma, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La fase 2 dei lavori limiterà parzialmente l’accesso a piazza Fontane Marose, mentre la fase 3 comporterà la chiusura di via Interiano, rendendo temporaneamente inaccessibile piazza Fontane Marose da piazza Portello. 
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 08 Agosto 2025

Lavori a Fontane Marose, la proposta di chi usa i bus: "Istituire il doppio senso in via Roma"

"Istituire provvisoriamente il doppio senso di marcia in via Roma in direzione De Ferrari solo per gli autobus. Così facendo, la fermata di De Ferrari direzione via XX Settembre/via Dante potrebbe continuare a essere operativa". È questa la richiesta che arriva dalle associazioni UTP (Associazione U
Lunedì 04 Agosto 2025

Rivoluzione traffico in piazza Fontane Marose: via XXV Aprile, tutte le modifiche

Dal 4 al 29 agosto prime modifiche alla viabilità per i lavori legati agli assi di forza del trasporto pubblico