Via XXV Aprile, la riapertura slitta a fine settembre

La chiusura dell’ultimo tratto in salita di via XXV Aprile, a Genova, proseguirà fino al 20 settembre. Con una nuova ordinanza, il Comune ha deciso di prorogare i termini inizialmente fissati al 29 agosto, per consentire alla ditta impegnata nei lavori per i “4 Assi di forza” di completare gli interventi sulle sotto utenze.

L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha spiegato che restano da ultimare alcune opere e che, nel frattempo, si sta valutando con Amt la possibilità di apportare modifiche alla viabilità dei bus per ridurre i disagi. Il progetto prevede di deviare alcune linee, come la 35 e la 20, lungo un nuovo percorso: dopo via XII Ottobre, i mezzi potrebbero svoltare a destra in via XX Settembre e poi a sinistra in piazza De Ferrari per raggiungere via Dante. I lavori, iniziati il 5 agosto per la fase 1 dell’asse di forza del centro, hanno già modificato la circolazione.

Da piazza Portello, per raggiungere piazza Fontane Marose, si deve passare per via Interiano, ora a senso unico alternato. Per il ritorno, è necessario utilizzare la rotatoria provvisoria in piazza Fontane Marose. Si sta considerando l’ipotesi di rendere temporaneamente a doppio senso via Roma, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La fase 2 dei lavori limiterà parzialmente l’accesso a piazza Fontane Marose, mentre la fase 3 comporterà la chiusura di via Interiano, rendendo temporaneamente inaccessibile piazza Fontane Marose da piazza Portello.

