"Vedo i mostri", delirio da droga in via Bixio: arrestato spacciatore con cento clienti

Un uomo di circa 27 anni è stato arrestato questa mattina alle 6:30, in via Bixio, dopo aver chiamato il 112 in preda al panico, sostenendo di essere minacciato da un uomo armato di coltello. Ma la realtà era ben diversa: il giovane, sotto l’effetto di cocaina appena assunta, era in preda a un delirio paranoico, vedendo “mostri” inesistenti.

Allarme e intervento della polizia

La chiamata al numero di emergenza ha fatto scattare l’intervento immediato delle volanti della polizia. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato alcun aggressore, ma hanno trovato il 27enne in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo, visibilmente agitato, non è stato in grado di fornire dettagli coerenti sulla presunta minaccia.

La perquisizione ha svelato la verità

Nelle sue tasche, ingenti quantità di droga - cocaina, hashish e marijuana - e una somma di denaro contante che supera i 2.000 euro, incompatibile con il suo profilo economico.

Spaccio digitale su Telegram e WhatsApp



Le indagini lampo hanno portato alla luce un’attività di spaccio ben organizzata. Il giovane, con precedenti solo per resistenza a pubblico ufficiale, gestiva un giro di clientela attraverso Telegram e WhatsApp, dove vantava una rete di centinaia di contatti, soprattutto giovani del genovesato. Gli inquirenti hanno sequestrato il suo smartphone, ora al vaglio della polizia postale per ricostruire la rete di acquirenti e fornitori.

Arresto e udienza per direttissima