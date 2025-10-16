Traffico intenso, forti rallentamenti in sopraelevata

Serata di passione per gli automobilisti genovesi: forti rallentamenti sulla Sopraelevata Aldo Moro in direzione levante hanno trasformato il rientro dal lavoro in un'odissea. A partire dalle 19, i veicoli hanno iniziato a formare code chilometriche verso il mare, con picchi di congestione tra l'uscita di Piazza Cavour e la Foce.

Code per traffico intensi, nessun incidente