Cronaca

Torna alla homepage

Traffico intenso, forti rallentamenti in sopraelevata

33 secondi di lettura
di r.c.
Serata di passione per gli automobilisti genovesi: forti rallentamenti sulla Sopraelevata Aldo Moro in direzione levante hanno trasformato il rientro dal lavoro in un'odissea. A partire dalle 19, i veicoli hanno iniziato a formare code chilometriche verso il mare, con picchi di congestione tra l'uscita di Piazza Cavour e la Foce.

Code per traffico intensi, nessun incidente

La polizia locale, intervenuta per monitorare la situazione, esclude cause gravi come incidenti o cantieri improvvisi, attribuendo i disagi al semplice "traffico intenso" tipico dell'ora di punta.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS