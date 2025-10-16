Quasi 19 anni di carcere per la 'gang' degli esami di guida truccati

Immagine d'archivio

Condanne per quasi 20 anni a Genova per un’organizzazione che truccava gli esami delle patenti composta da dodici imputati che agivano da un’autoscuola di Pegli, inzialmente erano indagati in 58. La sentenza, emessa dal collegio presieduto dalla dottoressa Monica Parentini, ha inflitto le pene più severe a Salvatore Ventura (7 anni e 1 mese) e Vincenzo D’Oro (3 anni e 10 mesi), titolare dell'autoscuola. Per gli altri imputati pene minori, alcune con sospensione condizionale. Sequestrate le patenti ottenute illecitamente.

Esami patenti con auricolare nascosto

Il sistema offriva un servizio "chiavi in mano": reclutamento del candidato, gestione burocratica tramite un’autoscuola, “vestizione” con microtelecamera e auricolare nascosti, accompagnamento in Motorizzazione Civile, suggerimenti da remoto durante il test e rientro a esame concluso. Costo? Circa 1.000 euro, trattabili in base alla disponibilità economica del "cliente".

L'associazione a delinquere con base a Pegli

Al centro della rete, secondo l'accusa, c’è Salvatore Ventura , 59enne già sotto sorveglianza speciale per altri reati, difeso dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe . Ventura, gestore di fatto della società "Nuovo Pianeta Rosso s.r.l.", coordinava l'operazione, utilizzando il locale "Pianeta Rosso" in piazza Giardini Franco Sartori per preparare i candidati. Insieme a lui, Vincenzo D’Oro , titolare dell’Autoscuola Pegli, accusato di gestire le pratiche amministrative. Collaboratrici come Manuela Mauro , Veronica Ivaldi ed Eva Milighetti si occupavano di logistica e contatti, mentre intermediari esterni facilitavano il reclutamento.

Le intercettazioni telefoniche

Le indagini, partite da un’intercettazione in un altro fascicolo, hanno raccolto centinaia di conversazioni: "S tai zitto, non devi raccontare nulla! Le conversazioni intercettate mostrano accordi verbali e istruzioni per cancellare i messaggi: "Cancella tutto". "Equipaggiamenti" tecnici e tariffe