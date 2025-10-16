Incendio sul mare a Quarto, ipotesi dolosa e paura amianto

L'incendio è stato domato anche dal mare

Un rogo violento ha cancellato in poche ore un pezzo di storia genovese: la Cala dei Montani, storica associazione di pesca sportiva nata 61 anni fa sulla spiaggia del Bai a Quarto, è ridotta in cenere e ora si indaga per incendio doloso. L'incendio, divampato ieri pomeriggio intorno alle 18, ha distrutto il capannone in legno, decine di piccole imbarcazioni e attrezzature da pesca, risparmiando per un soffio l'antica Osteria del Bai e gli stabilimenti balneari vicini.

Fumo tossico e allarme amianto

Nessun ferito, ma l'aria si è riempita di un fumo nero e tossico, scatenando l'allarme per la presenza di amianto nelle strutture. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, le fiamme sono partite da una piccola barca in vetroresina, senza lavori in corso o fonti di innesco evidenti. Da lì, il fuoco si è propagato rapidamente al fabbricato, alimentato dal legno e dal materiale infiammabile accumulato.

L’intervento dei pompieri e il caos sulla statale