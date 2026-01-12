Sport

Sampdoria, festa per i 91 anni di Mancini senior. Mercato: spunta Palma

Il padre di Roberto indossa la maglia blucerchiata per il suo compleanno. Intanto il figlio Andrea - ds dei doriani - a caccia di rinforzi in difesa: il giovane 2008 dell'Udinese e Viti tra gli obietitivi
di Marco Bisacchi
Un uomo con la maglia della SampdoriaAldo, il papà di Roberto Mancini

L'immagine più bella di giornata in casa Sampdoria arriva da Jesi, dove Aldo Mancini - il padre di Roberto Mancini - festeggia i suoi 91 anni indossando una speciale maglia blucerchiata. "Tanti auguri Babbo, 91: sei forte" il messaggio social dello stesso Roberto, grande ex blucerchiato oggi allenatore in Qatar ma sempre molto vicino al mondo Samp come testimoniato dall'operazione Lombardo-Evani della scorsa stagione in panchina e dalla stessa presenza nell'attuale Samp del figlio Andrea come direttore sportivo e di un suo storico collaboratore come Angelo Gregucci in panchina insieme a Salvatore Foti.

Mercato: servono difensori

A proposito, in questi giorni Andrea Mancini - uomo mercato della Sampdoria - sta provando a chiudere diverse operazioni in entrata, soprattutto in difesa. Si attende il definitivo sì di Mattia Viti, difensore di 23 anni di proprietà del Nizza che in questa prima parte di stagione era alla Fiorentina (viene seguito anche Kouamè in attacco sempre tra i viola) ma ora spunta per i blucerchiati anche l'interesse per Mattia Palma, difensore classe 2008 di proprietà dell'Udinese (per lui 6 presenze in Serie A a soli 17 anni) che potrebbe arrivare in prestito secco a Genova. Si tratterebbe nel giro di pochi mesi fa della seconda operazione in prestito dall'Udinese dopo l'arrivo di Pafundi, altro giocatore "manciniano". Vengono seguiti sempre con attenzione anche i profili di Odenthal (Sassuolo) e Marchizza (Frosinone), si attendono poi ulteriori mosse in uscita dopo le partenze di Pedrola e Coubis.

