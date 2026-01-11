Sampdoria, Viti sempre più vicino. E pressing su Kouame

Kouamè obiettivo della Sampdoria

La Sampdoria - dopo la prova deludente e la sconfitta di Avellino - prova a trovare soluzioni a una classifica che resta traballante attraverso il mercato. Se al Partenio sono andati in scena gli esordi con la nuova maglia di Brunori, Salvatore Esposito e Begic (era in panchina l'altro neo innesto Martinelli) da qui alla gara di venerdì a Marassi (ore 20,30) con l'Entella sono annunciate altre probabili mosse in entrata. Quelle a cui sta lavorando la Sampdoria in queste ore sono Viti in difesa e Kouamè in attacco.

Mattia Viti, difensore di 23 anni, è reduce da una prima parte di stagione più ombre che luci alla Fiorentina ma nella scorsa stagione aveva collezionato 30 presenze nell'Empoli in Serie A. Il giocatore, attualmente di proprietà del Nizza, sta chiudendo il suo prestito ai viola per accasarsi - sempre in prestito - alla Sampdoria: dovrebbe già essere a Genova tra domani e martedì.

Altro affare in chiusura per la Sampdoria quello che dovrebbe portare, a stretto giro di posta, a Christian Kouamè, attaccante ivoriano di 28 anni (con la Costa d'Avorio ha vinto la Coppa d'Africa 2024) che non sta trovando spazio nella Fiorentina. Per lui 8 partite e 1 gol nella seconda parte della stagione scorsa a Empoli in prestito, poi un ritorno a Firenze con scarso minutaggio anche a causa di un infortunio al crociato che lo aveva tenuto fuori fino al novembre scorso. Per Kouamè nell'attuale campionato di A appena 25 minuti complessivi disputati con la Fiorentina e 74 minuti (due presenze) in Conference League. Un giocatore a caccia di riscatto - che a Genova viene ricordato anche per l'esperienza con la maglia del Genoa dal 2018 al 2020 - e che può rappresentare un'alternativa nel reparto offensivo dei blucerchiati rispetto a Coda, Brunori, Pafundi e Cuni (quest'ultimo è però uno dei possibili partenti).

Le probabili uscite

A proposito di possibili uscite restano in rampa di lancia Bellemo (Spezia), Benedetti (Reggiana), Riccio (ieri sera il ds dell'Avellino Aiello ha confermato l'interesse nei confronti del difensore durante il post gara con la Samp) e lo stesso Cuni per cui si è fatto avanti il Bari.