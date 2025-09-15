Como-Genoa: Vieira sceglie Sabelli, Norton-Cuffy e Malinovskyi titolari

Patrick Vieira, tecnico del Genoa

Fuori Carboni e Stanciu, dentro Sabelli e Malinovskyi: Patrick Vieira ridisegna così il suo Genoa, atteso alle 20.45 alla prima trasferta stagionale in partita ufficiale. Norton-Cuffy agirà da esterno alto al posto dell'argentino, mentre l'ucraino sarà alle spalle di Colombo, preferito a Vitinha come unica punta. Conferma per Ellertsson a sinistra. A sorpresa, Fabregas inserisce Caqueret e Morata, Perrone e Douvikas partiranno dalla panchina.

Serata calda in riva al Lario, oltre un migliaio di tifosi rossoblù al seguito del Grifone in questa prima di due trasferte consecutive: sabato si viaggerà verso Bologna.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Rodriguez. All. Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira

Arbitro Piccinini

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook