Genoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni

Nicola Leali e Mattia Perin pronti a scambiarsi le porte?

Due settimane esatte al via della cosiddetta sessione di riparazione, eppure i rumors di mercato già dominano la scena, spostando l’attenzione anche se la serie A non si ferma mai. Perché la suggestione di un nuovo giocatore in arrivo nella tua squadra spesso procura un’emozione ancor più forte di un gol vero e proprio. Nell’Italia del pallone funziona così.

Stazione Genoa, arrivi e partenze. Stando a voci più o meno incontrollate, sarà rivoluzione. In realtà qualcosa cambierà, ma non troppo, perché in gennaio i margini di manovra non possono essere sconfinati.

Via vai di numeri uno sull’asse Genova-Torino

Di un ritorno di Perin al Grifone si parla ormai da giorni. Le ultime novità riguardano due dettagli di non poco conto: il contratto triennale che il Genoa starebbe preparando per Mattia e la cessione alla Juventus di Leali. Bianconeri titubanti a lasciar partire il vice di Di Gregorio, ma col ritorno di Nicola a Torino il problema sarebbe risolto.

Quante possibilità ci sono riguardo a uno scambio di portieri sull’asse Genoa-Juve? A oggi poche, ma il fatto che se ne continui a parlare, aggiungendo sempre più elementi col passare dei giorni, mantiene vivo il discorso.

Valentin all’Inter per poi ripartire

Chi invece sembra ormai al capolinea della sua esperienza in rossoblù è Carboni, talento cristallino reduce da un grave infortunio l’anno scorso al Marsiglia, arrivato in estate al Grifone per dimostrare doti che unanimemente gli vengono riconosciute.

I soli 361 minuti collezionati finora in campionato rappresentano la perfetta fotografia che quasi niente è andato secondo i piani dei due club. E allora sembra ormai scontato che Inter e Genoa interromperanno il prestito, con l'argentino pronto a tornare alla casa madre, per poi essere girato in un altro club.

E il resto? Luna Park allo stato puro. Ekhator nel mirino della Roma (ma da luglio), almeno tre, quattro portieri accostati al Genoa, tra cui anche il laziale Mandas. Per non parlare di Dzeko in profumo di rossoblù, nel nome degli ottimi rapporti di Edin con De Rossi e dell’aria pesante oggi a Firenze. E ancora: Stanciu vicino al ritorno in Romania, Venturino e Fini con la valigia per riassaporare il profumo della partita. Gudelj dal Siviglia verso il centrocampo rossoblù, mentre secondo i bene informati Vogliacco potrebbe rientrare in anticipo dal Paok Salonicco a dar man forte alla retroguardia del Grifone.

Considerato che la sessione invernale chiuderà non prima del 2 febbraio, l’indigestione di chiacchiere da mercato è assicurata per tutti. Con gran soddisfazione dei tifosi sognatori.