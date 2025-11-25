Gudelj, Perin, Pisilli e i sondaggi per i big rossoblù: Genoa, è già mercato

Mattia Perin e Niccolò Pisilli possibili rossoblù

Stazione Genoa. Arrivi e partenze. Manca ancora un’eternità all’inizio del calciomercato d’inverno, ma già circolano diversi nomi in entrata e in uscita da Pegli. A 37 giorni dal via di una sessione che aprirà il 2 gennaio per chiudere il 2 febbraio, serve davvero un robusto sforzo di fantasia per credere che ci sia già della concretezza. Ma questo poco importa al tifoso medio, che non rinuncerebbe mai al sogno di ammirare domani questo o quel giocatore con addosso la maglia della sua squadra.

Gli occhi dei top club sulle stelle rossoblù

Sono soprattutto tre i top player nel mirino della concorrenza. In cima alla lista c’è Morten Frendrup, monitorato da mezza Europa ormai da un paio d’anni. L’Inter lo segue da tempo, ultimamente tra i suoi estimatori spiccano anche Napoli e Roma. Senza contare le piste estere, che portano soprattutto in Premier League. La sua valutazione di mercato oscilla tra i 20 e i 25 milioni. Chi si farà davvero avanti?

Su Aaron Martin, in scadenza a giugno, c’è da sempre la Lazio. Ma ultimamente sta prendendo corpo l’ipotesi di un sostanzioso prolungamento col Grifone (2028?) che potrebbe di fatto toglierlo dal mercato. Almeno per qualche tempo.

Il nome nuovo è quello di Brooke Norton-Cuffy, arrivato tra lo scetticismo generale dall’Arsenal e adesso, a furia di super partite, tra gli emergenti più interessanti dell’intero panorama continentale. Tra Italia e Inghilterra, sembra proprio che la platea di estimatori vada aumentando.

Frendrup, Martin, Norton-Cuffy: davvero il Genoa, in questa situazione di classifica, prenderà in considerazione l’ipotesi di una o più partenze già a gennaio?

Dal ritorno di Mattia alla pista spagnola

E in entrata? Da Torino rimbalza una voce molto possibilista per un Perin bis in rossoblù. Una voce che, però, a Genova, al momento trova ben pochi riscontri. Una voce di recente alimentata dalle prestazioni di un Leali sempre e comunque nell’occhio della critica da quando è diventato il numero uno del Grifone. La domanda, piuttosto, è un’altra: al Genoa oggi esiste un problema portiere? Soprattutto a De Rossi la risposta.

Con gli uomini contati in difesa e con un attacco dove le scelte sono quasi obbligate, curioso come siano soprattutto tre centrocampisti a essere accostati al club rossoblù.

Il primo è Niccolò Pisilli, talento emergente della Roma e della Nazionale Under 21 che finora in giallorosso ha accumulato soltanto 3 presenze e 50 minuti. Un prestito semestrale al Genoa può essere un’ipotesi percorribile sotto tutti i punti di vista.

C’è poi Nemanja Gudelj, classe 1991, serbo del Siviglia in scadenza a giugno, mediano in grado di agire anche come difensore centrale. Il classico giocatore d’esperienza, che in rossoblù potrebbe scoprire nuovi stimoli.

Infine, Amir Richardson, classe 2002, marocchino della Fiorentina che, dopo una discreta stagione 2024/25 in viola, ancora attende di giocare il primo minuto sia in campionato che in Conference League. Insomma, uno in cerca di rilancio, che a Firenze sembra ormai tagliato fuori.