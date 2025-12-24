Incendio in un cantiere in Darsena, un ferito lieve

Un incendio è divampato intorno all'ora di pranzo all’interno del cantiere dell’ex Tabarca, nel quartiere di Prè, in pieno centro storico. Le fiamme, che si sono vista dalla sopraelevata, si sono sviluppate sulla copertura dell’edificio, dove erano depositati materiali destinati all’installazione di impianti di condizionamento.

Secondo una prima ricostruzione, le cause del rogo sono ancora da accertare. I lavoratori presenti sul posto hanno notato il fumo denso che si alzava dal tetto e hanno immediatamente tentato di domare le fiamme con gli estintori in dotazione. L’intervento rapido ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco per spegnere definitivamente il fuoco.

Un operaio è rimasto lievemente intossicato a causa dell’inalazione del fumo durante le operazioni di spegnimento. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.