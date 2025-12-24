Caro Babbo Natale, ti chiedo "tranquillità e sicurezza" in via Prè. La lettera del piccolo residente

La lettera di Babbo Natale del bambino residente in via Pre'

In un quartiere dove il degrado e l’insicurezza sono all’ordine del giorno, un bambino di sei anni ha scritto una lettera a Babbo Natale diversa da tutte le altre. Non ha chiesto giocattoli o regali, ma qualcosa di molto più semplice e, allo stesso tempo, drammaticamente urgente: un quartiere più sicuro e sereno.

La lettera del piccolo residente

La lettera, scritta a mano con grafia incerta e piena di cancellature, è stata condivisa dal padre del piccolo, residente nel quartiere di Prè, nel cuore del centro storico genovese. "Caro Babbo Natale - si legge - quest’anno non ti chiedo proprio un giocattolo, ma qualcosa di diverso. Vorrei tanto che il nostro quartiere diventasse un po’ più sicuro e meno sporco". Il bambino descrive con parole semplici ma toccanti il disagio quotidiano: rumori notturni, persone che litigano, furti in casa e in auto, paura di uscire o di rientrare. "Io ho paura - scrive - sia quando esco e quando entro a casa, e sono anche preoccupato, perché abbiamo già avuto furti in casa e in auto".

Il commento del padre