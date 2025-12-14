C'è l’Inter: il Genoa sogna una domenica da Grifone. Probabili formazioni. Live dalle 18

E’ il gran giorno di Genoa-Inter. I rossoblù ci arrivano su di giri, forti di uno stato di forma davvero incoraggiante che li ha portati a risalire rapidamente la classifica e a raggiungere la lusinghiera media di un punto a partita dopo 14 giornate.

Ma oggi in un Ferraris pronto a presentare l’ennesimo, eccezionale, colpo d’occhio l’ostacolo è di quelli di primissima fascia: l’avversario è la corazzata di Chivu, forte di un passo alle soglie del primato, che ultimamente in campionato ha sempre vinto, sconfitta solo dal Milan nel derby novembrino.

De Rossi si affida al modulo e agli uomini della grande risalita: rientra Frendrup, torna in panchina Masini. Mentre il ballottaggio riguarda Thorsby ed Ellertsson per l’ultima maglia di titolare. Ostigard non convocato soprattutto per precauzione, mentre all’ultimo momento si sono bloccati Messias e Cuenca.

Chivu dovrà rinunciare ad Acerbi e a Calhanoglu, infortunati martedì in Champions League. Ma gli ottimi giocatori al tecnico rumeno non mancano. Esame di fuoco per la retroguardia del Genoa, chiamata a confrontarsi con quello che risulta l’attacco ad oggi più scoppiettante, guidato da Lautaro e Pio Esposito.

Il Grifone, comunque, almeno da novembre in poi non è da meno, considerata la stratosferica media di oltre due gol a partita sfoderata nelle ultime 5 partite.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu

Arbitro Doveri, assistenti Rossi e Bercigli, quarto uomo Fourneau; Var Camplone, Avar Abisso

Indisponibili Genoa: Siegrist, Ostigard, Cuenca, Messias

Indisponibili Inter: Acerbi, Calhanoglu, Dumfries, Darmian, Di Gennaro, Palacios