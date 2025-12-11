Da panchinaro a leader ritrovato: il Genoa si gode il Masini 2.0

Il Genoa si gode il Masini 2.0, uno su cui si può contare sempre, comunque e ovunque. Le parabole calcistiche a volte sono incomprensibili, almeno nel breve periodo. Così capita che Patrizio, nella gestione Vieira titolare inamovibile e tra i pochi a salvarsi in un Grifone che proprio non funzionava, finisca dritto in panchina per diverse settimane dopo il cambio di guida tecnica.

Non tanto per demeriti specifici, anzi. Quanto per una variazione di modulo (da 4-2-3-1 a 3-5-2) che in pratica gli sfila la maglia di titolare. Panchina fissa, per lui è la nuova, dura realtà di novembre. Ma senza il minimo accenno di mal di pancia, continuando a lavorare in silenzio a Pegli: insomma, per chi non lo conosce questo è il Masini style.

Quelle parole speciali di DDR

Nel frattempo il ragazzo incassa i complimenti di De Rossi, il suo nuovo allenatore: “Gran persona sotto tutti i punti di vista – racconta DDR dopo averlo conosciuto e allenato per un mese intero - Sono convinto che Patrizio diventerà ancor più determinante nella sua carriera e per il club”.

Detto fatto. Il tempo è galantuomo e, infatti, ecco Masini ritornare titolare a Bergamo in Coppa Italia, con conferma pure in campionato a Udine, dove finalmente Patrizio chiude il cerchio della felicità, sullo slancio di una partita di robusti significati e di una vittoria esaltante e preziosa in chiave salvezza.

Insomma, Masini incarna il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nel loro spogliatoio. In ottobre al Centro Signorini arrivò Rino Gattuso, nei panni di ct della Nazionale italiana. Visita di cortesia o mirata? Qualcuno sostenne per vedere da vicino soprattutto Masini, in prospettiva azzurra. Chissà.