Sport

Torna alla homepage

Udinese-Genoa: sfida Zaniolo-Colombo. Le probabili formazioni. Live dalle 18

Faccia a faccia tra due squadre su di giri. Gli unici indisponibili sono Siegrist e Gronbaek, dalla Primavera convocati Lysionok e Celik. I rossoblù inseguono il quinto risultato utile consecutivo
1 minuto e 24 secondi di lettura
di Carlo Danani
Colombo guiderà l'attacco rossoblù a Udine (foto Genoa Cfc)

E’ il confronto tra un'Udinese al centro di un campionato d’incoraggiante sostanza e un Genoa in piena fase di rilancio. E’ anche la sfida tra Zaniolo e Colombo, attaccanti che a suon di gol si stanno ritagliando la copertina.

I bianconeri per capire se si può cominciare a sognare qualcosa in più di un’aurea mediocrità: parte sinistra della classifica e magari zona Europa. I rossoblù per un ulteriore salto di qualità dopo il tremendo avvio di campionato. Tutti col morale su di giri: i friulani per il fresco colpaccio di Parma, il Grifone per una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi.

De Rossi col dubbio Ostigard: pronto Otoa

A casa sono rimasti gli infortunati Siegrist e Gronbaek. Dalla Primavera convocati Lysionok e Celik, il primo per completare il reparto portieri, il secondo nel caso servisse una mano in una difesa all’osso a livello numerico. Dubbio Ostigard per De Rossi: se Leo non dovesse essere disponibile (noie muscolari), dentro Otoa. Per il resto, dopo la squalifica rientra Norton-Cuffy. Gli lascia il posto un Ellertsson comunque sempre pronto all’occorrenza.

Nuovi equilibri cercasi: l’obiettivo principale è quello di cominciare a ridurre i gol presi, senza per questo rinunciare a verticalizzare.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zamura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Arbitro Maresca, assistenti Rossi e Ceolin, quarto uomo Galipò, Var Maggioni, Avar Marinelli.

Indisponibili Udinese: Kamara, Atta

Indisponibili Genoa: Gronbaek, Siegrist

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 08 Dicembre 2025

Da Udine a Roma: un dicembre di fuoco. Serve un Genoa alla De Rossi

Archiviato un novembre d’oro con otto punti in quattro partite, ora davanti ai rossoblù si spalanca un calendario particolarmente impegnativo. Inter e Atalanta al Ferraris in mezzo a due trasferte complicate
Sabato 06 Dicembre 2025

De Rossi: “Genoa, in area non si può essere bravi ragazzi. A Udine lo dimostreremo”

Smaltita la delusione di Bergamo in Coppa Italia, ecco lunedì una nuova trasferta. DDR: “Serve più decisione a difesa della porta. Grande rispetto per gli avversari, ma saremo pronti”. Ancora fuori Cornet e Gronbaek

TAGS