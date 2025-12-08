Udinese-Genoa: sfida Zaniolo-Colombo. Le probabili formazioni. Live dalle 18

Colombo guiderà l'attacco rossoblù a Udine (foto Genoa Cfc)

E’ il confronto tra un'Udinese al centro di un campionato d’incoraggiante sostanza e un Genoa in piena fase di rilancio. E’ anche la sfida tra Zaniolo e Colombo, attaccanti che a suon di gol si stanno ritagliando la copertina.

I bianconeri per capire se si può cominciare a sognare qualcosa in più di un’aurea mediocrità: parte sinistra della classifica e magari zona Europa. I rossoblù per un ulteriore salto di qualità dopo il tremendo avvio di campionato. Tutti col morale su di giri: i friulani per il fresco colpaccio di Parma, il Grifone per una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi.

De Rossi col dubbio Ostigard: pronto Otoa

A casa sono rimasti gli infortunati Siegrist e Gronbaek. Dalla Primavera convocati Lysionok e Celik, il primo per completare il reparto portieri, il secondo nel caso servisse una mano in una difesa all’osso a livello numerico. Dubbio Ostigard per De Rossi: se Leo non dovesse essere disponibile (noie muscolari), dentro Otoa. Per il resto, dopo la squalifica rientra Norton-Cuffy. Gli lascia il posto un Ellertsson comunque sempre pronto all’occorrenza.

Nuovi equilibri cercasi: l’obiettivo principale è quello di cominciare a ridurre i gol presi, senza per questo rinunciare a verticalizzare.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zamura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Arbitro Maresca, assistenti Rossi e Ceolin, quarto uomo Galipò, Var Maggioni, Avar Marinelli.

Indisponibili Udinese: Kamara, Atta

Indisponibili Genoa: Gronbaek, Siegrist