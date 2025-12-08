Investimento mortale a Quarto, circolazione treni bloccata

Questo pomeriggio la circolazione dei treni sulla linea Genova–Ventimiglia e Genova-La Spezia è stata completamente sospesa all’altezza della stazione di Quarto per l’investimento di una persona da parte di un convoglio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polfer di Genova, insieme al personale del 118. L’autorità giudiziaria è stata informata e ha disposto gli accertamenti del caso.

Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La linea risulta bloccata in entrambe le direzioni e sono in corso le operazioni di ripristino. Trenitalia ha attivato servizi di assistenza ai passeggeri.



Sono tre i treni ad alta velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi: FR 8619 Milano Centrale (13:10) - Roma Termini (20:30), IC 510 Salerno (6:39) - Torino Porta Nuova (17:40) e IC 670 Livorno Centrale (11:24) - Milano Centrale (15:58).



Aggiornamento ore 16: la circolazione è in graduale ripresa, Trenitalia sta attivando bus a Genova Brignole e Recco