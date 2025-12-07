Sport

Samp-Carrarese, tensione alta. La Sud: "Fischi e urla nel riscaldamento"

Alle 19,30 blucerchiati in campo a Marassi. I tifosi annunciano la contestazione nel pre partita alla squadra, ma poi dal calcio d'inizio il sostegno sarà garantito
di Marco Bisacchi
I tifosi della SampdoriaI tifosi della Sampdoria

Un'altra serata che si annuncia calda - anzi caldissima - per la Sampdoria. I blucerchiati scendono in campo stasera a Marassi (ore 19,30) contro la Carrarese, da penultimi nel campionato di Serie B. Situazione deprimente a livello sportivo, come hanno confermato anche le parole di ieri del tecnico Gregucci che ha ribadito il concetto di "inferno" da cui deve uscire la squadra. 

Il comunicato dei gruppi della Sud

In mattinata i gruppi della Sud - via social - hanno annunciato anche un pre gara altrettanto caldo. "Non serve chissà quale abilità per interpretare lo stato d'animo di tanti sampdoriani. Dopo l'indecorosa prestazione con lo Spezia, perfetta rappresentazione di una squadra senza cuore, palle e carattere, al netto dei famosi limiti strutturali, risultiamo non tanto delusi, quanto incazzati. La strada è quella che porta nuovamente alla serie C. Di questo noi nei siamo consapevoli - scrivono i tifosi della Sud - alla fine di ogni partita vorremmo vedere giocatori stremati dallo sforzo, provati da novanta minuti più recupero fatti di battaglie su ogni palla, in ogni angolo del campo, che sia in attacco in difesa. E invece? Tante chiacchiere e solo mezzi uomini che vagano per un campo di calcio. Allora vi invitiamo a entrare allo stadio per tempo, e "vomitare" addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto, la vostra rabbia verso di loro. Lo faremo durante il riscaldamento. I fischi, le urla, gli insulti devono arrivare fin dentro la scatola cranica. Tutto ciò avrà fine una volta che saranno rientrati negli spogliatoi. Al rientro in campo, per il fischio d'inizio della partita, la Sud e tutti i sampdoriani dovranno dare battaglia per far sì che la nostra voce sia per l'ennesima volta quell'uomo in più in campo - continuano i tifosi - Lotteremo col cuore come si addie a chi ama questa maglia, per chi vuole strappare punti ad ogni maleetto costo, perché non arriverà mai il momento di sciogliere i ranghi. Per l'ennesima volta saremo esempio in prima linea per lei. Noi, Gruppi della Sud, in primis, voce mani e anima. Ci auguriamo che il messaggio sia chiaro a tutti, nessuno escluso".

Le probabili formazioni

In campo la Sampdoria dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 con Cherubini e Pafundi più vicini a Coda tra trequarti e attacco. A centrocampo probabile inserimento di Conti al fianco di Henderson, si rivede Ferrari in difesa. 

SAMPDORIA-CARRARESE ore 19,30

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Venuti, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Cherubini, Pafundi; Coda. A disp. Coucke, Riccio,  Coubis, Giordano, Hadzikadunic, Abildgaad, Barak, Benedetti, Ferri, Ricci, Narro, Pedrola. All. Foti-Gregucci.

CARRARESE (3-5-2)

Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Ruggeri, Oliana, Bouah, Rubino, Parlanti, Belloni, Melegoni, Distefano, Torregrossa, Bozhanaj, Sekulov. All. Calabro.

ARBITRO

Castellani. Assistenti Yoshikawa-Barone. IV Uomo Galipò. Var Santoro. Avar Paganessi.

