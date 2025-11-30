Spezia-Sampdoria oggi al Picco: si salvi chi può

Spezia-Sampdoria in campo al Picco

Spezia-Sampdoria oggi al Picco (ore 17,15) è uno scontro salvezza da paura nel campionato di Serie B. Al di là delle tensioni da derby ligure pesa soprattutto la posta in palio in campo. I blucerchiati sono terz'ultimi in classifica, lo Spezia è ultimo. Un passo falso, da una parte o dall'altra, avrebbe effetti ulteriormente negativi su una stagione che sta deludendo entrambe le squadre. Gregucci - che guida il Doria insieme a Foti - nel pre partita ieri ha avvertito i suoi, reduci dalla vittoria con la Juve Stabia: "Siamo sempre all'inferno, oggi se finisse il campionato saremmo retrocessi". Lo Spezia alla caccia della prima vittoria con Donadoni in panchina. Le scelte: si rivedono Henderson e Pafundi tra i titolari in blucerchiato, Vlahovic e Artistico i riferimenti offensivi per lo Spezia. Le due squadre si sono erano già sfidate ad agosto in Coppa Italia, gara vinta dallo Spezia ai calci di rigore: la sfida di oggi ha però un peso ben maggiore, classifica alla mano.

Le probabili formazioni

SPEZIA-SAMPDORIA ore 17,15

SPEZIA (3-5-2)

Mascardi; Cistana, Wisniewski, Mateju; Candela, Kouda, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Artistico, Vlahovic. A disp. Sarr, Loria, Beruatto, Hristov, Vignali, Comotto, Lorenzelli, Candelari, Conte, Verde, Lapadula. All. Donadoni.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Vulikic; Cherubini, Henderson, Bellemo, Benedetti, Giordano; Pafundi, Coda. A disp. Coucke, Ravaglia, Coubis, Riccio, Ferrari, Ioannou, Barak, Conti, Ferri, Ricci, Narro, Pedrola. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO

Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Dionisi dell’Aquila.