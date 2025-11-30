Meteo, arriva il maltempo in Liguria. Inizio di settimana con nuvole e pioggia

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

LUNEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

MARTEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

