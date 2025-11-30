La sanità per il centrosinistra, parte il tour in Liguria. Sanna: "Incontri aperti a tutti"

Dura la presa di posizione delle opposizioni in Regione sulla riforma della sanità voluta dal presidente Marco Bucci. "Una partenza molto disastrosa" la definisce a Primocanale il capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico Armando Sanna. La critica più furente è quella relativa alle tempistiche, perché spiegano dal centrosinistra, "non si può fare una riforma in poche settimane" e che "non ha ascoltato i territori". Arriva allora la controriforma delle opposizioni, portata direttamente dai capigruppo nell'ufficio del presidente Bucci. "Adesso la nostra controriforma la porteremo sui territori per ascoltare anche le esigenze dei territori, sentiremo gli operatori, sentiremo le persone che oggi parlano di sanità, che nel loro quotidiano hanno a che fare con la sanità, sia per motivi lavorativi che proprio per motivi personali - spiega Armando Sanna -. E soprattutto in questi giorni stiamo facendo tantissime commissioni, abbiamo udito quasi 150 persone. Quindi questo tour servirà anche ad arricchire quella che è la nostra proposta per riuscire a portare in aula quella che è una battaglia politica per i diritti e soprattutto per l'ascolto delle persone". Da lunedì prossimo, 1° dicembre, partirà una tre giorni di Tour Sanità Liguria con tutti i partiti di opposizione. Gli appuntamenti saranno suddivisi per tutti i giorni della settimana dall'1 al 5 dicembre. Lunedì alla Spezia, ore 18, alla Sala Dante; martedì alle 18 a Savona al Teatro Cattivi Maestri; mercoledì sempre alle 18 a Sanremo al Teatro Tabarin; giovedì alle 21 a Chiavari all'Hotel Monterosa e venerdì alle 18 a Genova al teatro Stradanuova.

Sanna lei ha sempre denunciato il buco della sanità, qual è la situazione?

"Intanto mi faccia sottolineare che questa riforma è stata fatta velocemente, che non porta ad alcun risparmio. Pensate solo 250 mila euro di risparmio, in una sanità ligure che ha 255 milioni di buco. Lo ripeto perché io un anno fa, appena insediato nel mio secondo mandato, durante il periodo del bilancio, dissi al presidente Bucci che il buco era sopra i 120 milioni. Lui mi disse che invece era solo 19 milioni, che il bilancio io non sapevo leggerlo. Portai anche un pallottoliere in aula, proprio per far sì che questi numeri fossero chiari davanti a tutti e in realtà, purtroppo, dopo precisamente un anno, le mie previsioni chiare, contabili, dei numeri alla mano, sono raddoppiate".

In cosa consisterà il vostro tour, che partirà domani, lunedì 1° dicembre?

"Voglio ribadire che le sale saranno aperte a tutti, in tutti i principali Comuni della Liguria. Ci saranno sale piene, cinema pieni, ma soprattutto parleremo noi come esponenti politici che abbiamo messo testa e cuore su questa controriforma, fatta in maniera molto rapida. Io mi chiedo come si possa portare avanti un progetto così rivoluzionario in poche settimane, quando l'ex assessore alla Sanità Viale impiegò quasi un anno per una parte di riforma. Noi ne parleremo con operatori del settore, con medici, con quelle che oggi sono le forze sociali, con chi vive la sanità, con chi attende in lista d'attesa quasi sei mesi un esame. La verità è che si rischia di andare sempre di più verso il privato, se sei fortunato e te lo puoi permettere, perché la forbice sociale è sempre più corta, oppure assistiamo alle fughe fuori Regione".

Quindi, consigliere, come si possono fare le riforme in poco tempo, soprattutto quelle sanitarie? Qualcosa bisogna fare però, si deve intervenire.

"Io penso che le riforme si facciano con i numeri, con la visione, e oggi portare le Asl da cinque a una, incentrando tutto il potere amministrativo su Genova, considerando che anche oggi le Asl non si parlano fra di loro, dal primo di gennaio, a noi sembra un grande caos".

E allora Sanna le chiedo, sintetizzando, di stilare tre punti salienti della vostra proposta di riforma della sanità.

"Guardi, c'è un piano epidemiologico che è scaduto dal 2014. Noi non sappiamo quali sono i bisogni reali della nostra Regione. Non hanno parlato con i sindaci, che venerdì hanno votato solo per tre voti in più rispetto alla maggioranza queste novità. I territori oggi non sono considerati, noi abbiamo bisogno di medicina territoriale. Il punto centrale oggi, che noi chiediamo a questa riforma, è il piano finanziario e soprattutto un piano assunzionale, perché sempre di più vediamo i nostri medici, infermieri, operatori sanitari in difficoltà. Posso aggiungere un'ultima cosa?"

Prego.

"Ve lo dico quasi in anteprima: all'interno di questo piano sanitario è stato inserito anche un emendamento sul TPL (Trasporto Pubblico Locale ndr), perché dopo aver fatto i danni su Amt, l'ex sindaco Bucci oggi presidente, vuole cercare di annacquare questo sistema mettendo all'interno del piano sanitario un emendamento proprio sul trasporto pubblico, che noi troveremo chiaramente nell'emendamento. Lo troviamo politicamente un qualcosa di inaccettabile: non mettono soldi dopo il disastro che è stato fatto sul trasporto pubblico dalla giunta del centrodestra regionale, ma anticipano quelli nazionali. Quindi vede, ormai si fa così, si vuole far vedere di correre, di andare forte, ma non si ascoltano le esigenze di un territorio sempre più in difficoltà. A me preoccupa questo buco di bilancio, 255 milioni oggi. E se mi intervisterete alla fine dell'anno vi dirò che siamo quasi a 300 mila euro. Non è un traguardo, per me è una grande delusione".

Il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna negli studi di Primocanale