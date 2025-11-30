Spara al cinghiale, l'animale lo carica: ferito un cacciatore di 40 anni

Incidente durante una battuta di caccia a Gavano, località di Molini di Triora, dove un uomo è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato caricato da un cinghiale.

I soccorsi

È successo qualche minuto prima delle 11. A dare l'allarme gli altri cacciatori in compagnia dell'uomo. Sul posto il 118 con ambulanza, automedica: è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo e del soccorso alpino visto che l'incidente è avvenuto in una zona boschiva impervia. Presenti anche i carabinieri.

L'uomo, di circa 40 anni, avrebbe riportato una importante ferita a una gamba.