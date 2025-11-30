Trovato vivo nel bosco l'altro uomo disperso a Borzonasca

È stato trovato vivo l'anziano scomparso nei boschi di Borzonasca dopo una visita ad alcuni amici nella serata di venerdì. Dopo due giorni al freddo, l'uomo, 72enne originario di Acqui Terme, è stato rintracciato da vigili del fuoco e soccorso alpino, al lavoro fin da subito per setacciare la zona boschiva e trovarlo.

L'uomo era scomparso durante una visita a degli amici

L'anziano era scomparso dopo essersi allontanato a piedi dal giardino dell'abitazione degli amici che era venuto a visitare. Non aveva detto nulla e aveva lasciato il cellulare in casa, così gli amici si erano subito preoccupati e avevano dato l'allarme: le ricerche sono scattate la mattina dopo, con l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino.

Trovato senza vivo l'altro uomo disperso negli stessi boschi

Le ricerche erano già in atto per un'altra persona dispersa, poi trovata deceduta. Si tratta di Giannetto Mortola, 75 anni, per anni consigliere comunale e più volte candidato sindaco. Le ricerche, cominciate dalla serata di venerdì, si sono concluse nel pomeriggio di sabato. Vigili del fuoco e soccorso alpino hanno rintracciato in un fosso l'auto che l'anziano aveva preso per andare dalla località Cabanne ad Acero.

Per cause ancora da accertare, l'automobile è uscita di strada precipitando per circa 50 metri in un'area prettamente boschiva. Per l'uomo l'impatto è stato fatale, forse un malore prima a causare l'incidente e la tragedia. Giannetto Mortola, volto conosciuto nella comunità, era presidente del consorzio funghi dell’alta valle Sturla.