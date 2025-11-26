Brividi in coda: Genoa-Verona vale doppio. E Zanetti rischia l’esonero

Norton-Cuffy, squalificato sabato: maglia di titolare a Ellertsson? (foto Genoa Cfc)

Zero sempre più ingombranti da cancellare. Ognuno ha i suoi. Il Verona, ad esempio, dopo 12 tentativi, non ha ancora vinto una sola partita di campionato. E il Genoa quasi non si ricorda più quando lo ha fatto davanti alla sua gente.

La macchina del tempo deve addirittura spingersi fino allo scorso 4 aprile (Genoa-Udinese 1-0, rete di Zanoli). Il colpaccio di Reggio Emilia ai primi di novembre rimane una perla isolata in un contesto di sconfitte in serie e qualche pareggio qua e là per un Grifone in piena ricerca d’identità.

L’attacco gialloblù è il peggiore della serie A

Questo Verona, nonostante il peggior attacco della serie A con soli sette gol realizzati, non gioca male. E’ competitivo fino in fondo alle partite, costretto però a pagare dazio all’inesperienza in categoria da parte di diversi suoi giocatori che non gli sta lasciando scampo. La tegola più recente è l’infortunio a Serdar, due gol nelle prime giornate poi però lo stop per una distorsione al ginocchio. Il tedesco ha comunque qualche speranza di poter recuperare per il match del Ferraris. Occhio a Orban e soprattutto a Giovane, talento brasiliano già nel mirino di top club, domenica autore della rete del momentaneo pareggio (con la guancia!) ma pure di un colossale errore che ha lanciato Pellegrino verso la rete vittoria del Parma al Bentegodi.

Sabato (arbitra Fabbri, con Mazzoleni al Var) il Verona giocherà anche e soprattutto per il suo allenatore. Dopo la bruciante sconfitta di domenica contro il Parma, Zanetti ha incassato il rinnovo della fiducia da parte del club, ma la sua posizione rimane altamente in bilico.

Ellertsson favorito per il posto di Norton-Cuffy

Al Centro Signorini la buona notizia è il rientro in gruppo di Onana. Verso sabato, invece, niente da fare per Messias, Cuenca e Cornet. Dopo la squalifica di Norton-Cuffy, fermato dal giudice sportivo per il doppio cartellino giallo di Cagliari, sono aperte le nomination per la maglia di titolare lasciata vacante da Brooke. Ellertsson in pole position, ma per De Rossi il ventaglio delle alternative nel ruolo è decisamente ampio.