Il Genoa a Cagliari con un Malinovskyi in più. Probabili formazioni. Live dalle 15

Debutto sulla panchina del Grifone per De Rossi, contro la Fiorentina in tribuna per una vecchia squalifica. Pioggia di conferme, col recupero di Malinovskyi. Sono 24 i convocati, 4 gli indisponibili
di Carlo Danani
De Rossi oggi in panchina dopo aver scontato la squalifica

L’obiettivo è il terzo risultato utile consecutivo: una chimera fino a poco tempo fa per un Genoa che ha impiegato addirittura undici giornate per infilarne quantomeno due. L’adrenalinica vittoria col Sassuolo, poi il rocambolesco pareggio con la Fiorentina: i numeri annunciano che il Grifone del post Vieira è ripartito di slancio. Ma per uscire dalla zona rossa serve ben altro. Ad esempio, cominciare a vincere uno scontro diretto con una pericolante.

Ecco l’obiettivo più pratico e imminente di una squadra che oggi in Sardegna, dopo le squalifiche contro i viola, recupera Malinovskyi per il centrocampo e De Rossi, finalmente libero di guidare la squadra dalla panchina.

Per la prima trasferta della sua gestione, DDR ne convoca 24, recuperando in extremis sia Ekuban che Otoa. Restano a Pegli, tutti indisponibili, in quattro: Onana, Cornet, Messias e Cuenca. Straordinari per Vasquez, appena rientrato dagli Stati Uniti e subito in campo a Cagliari: ma a Johan l’abitudine a questi tour de force certamente non manca.

La squadra di Pisacane non vince da sette partite e non segna da due, ultimamente è in difficoltà a esprimere un potenziale che sulla coda dell’estate le aveva permesso di confezionare una partenza sprint, superando prima il Parma e poi il Lecce.

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; S. Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

Arbitro: La Penna, al Var Abisso.

Indisponibili Cagliari: Belotti, Ciocci, Mazzitelli, Ze Pedro

Indisponibili Genoa: Cuenca, Cornet, Onana, Messias

