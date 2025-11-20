De Rossi: “A Cagliari voglio vedere un Genoa con personalità”

Si abbassa l’adrenalina attorno al Genoa. Smaltita la cascata di emozioni del debutto sulla panchina rossoblù, Daniele De Rossi riparte da Cagliari, dopo una sosta preziosa per mettere a fuoco i contorni della sua nuova sfida.

“Siamo orgogliosi - spiega il tecnico nella conferenza stampa pre-partita - delle chiamate dei nostri giocatori nelle varie Nazionali, alcuni di loro sono tornati col sorriso perché sono andati a giocare, altri un po’ meno. In questi giorni abbiamo lavorato sui nostri principi di gioco e fatto verifiche soprattutto fisiche: le sensazioni sono positive”.

De Rossi entra poi nel dettaglio: “Questi giorni sono stati importanti per approfondire il lavoro fatto appena prima della partita con la Fiorentina: migliorare la gestione della palla e capire come si possa far male all’avversario, oltre a essere dominanti, provare a condurre il gioco. Dobbiamo capire velocemente chi siamo e soprattutto come andare a vincere le partite, individuando una chiave che è diversa in ogni circostanza”.

C’è poi spazio per le sensazioni extracampo. “In questi giorni sono stato accolto benissimo dalla gente, voglio ripagare al più presto questo affetto e calore. E come me lo desiderano anche tutti i ragazzi nello spogliatoio. L’attuale posizione di classifica deve rappresentare un forte stimolo per risalire al più presto”.

Le condizioni in generale, tra chi è rimasto al Centro Signorini e chi, invece, ha girato Europa e mondo.

“Qualcuno con qualche acciacco c’è, ma siamo talmente in tanti che qualche giocatore di qualità in campo ci sarà”.

Cagliari all’orizzonte. De Rossi ha bene in mente che Genoa vorrebbe vedere.

“Una squadra di carattere, in grado di giocare una partita con gli attributi e con personalità anche se siamo fuori casa. I giovani? Ne abbiamo di bravi, il problema è che siamo veramente in tanti”.

Senz’altro fuori gioco per Cagliari Onana, Messias e Cornet. Mentre Otoa è recuperato e va verso la convocazione.