Cronaca

Torna alla homepage

Paura ad Arenzano, in fiamme il bosco vicino alla pineta. Aurelia chiusa per ore

Intorno alle 8:30 l'incendio è stato spento e sono iniziate le operazioni di bonifica
42 secondi di lettura
di Au. B.
La bonifica in corso dopo che sono state spente le fiamme. Foto del Coordinamento Volontari

È scattato pochi minuti prima delle sei di questa mattina l'allarme per un incendio, scoppiato nel bosco sopra ad Arenzano, a pochi centinaia di metri dalla pineta.

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari antincendio 

Le fiamme sono divampate tra la vegetazione sopra il centro commerciale Coop, all'altezza di piazza Golgio: sul posto i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Presente anche i carabinieri che hanno chiuso l'Aurelia per permettere l'intervento dei soccorsi, deviando il traffico.

Sono una dozzina i volontari antincendio della Protezione Civile mobilitati che, sotto il coordinamento dei pompieri e a supporto delle loro squadre, hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme. Intorno alle 8:30 l'incendio è stato ufficialmente contenuto e sono iniziate le operazioni di bonifica, mentre la viabilità è stata parzialmente ripristinata.

 
 
 
Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Primocanale (@primocanale.it)

(Notizia in aggiornamento)

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Incendio bosco sul monte fasce
Giovedì 25 Dicembre 2025

Vigilia di Natale in fiamme: incendio di sterpaglie sul Monte Fasce, domato dai pompieri in due ore

Paura nella notte della vigilia di Natale sulle alture genovesi: un incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 23 lungo la strada che conduce al Monte Fasce. L’intervento dei vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con due squadre, riuscendo a domare le fiamme dop

TAGS