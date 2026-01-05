Paura ad Arenzano, in fiamme il bosco vicino alla pineta. Aurelia chiusa per ore

È scattato pochi minuti prima delle sei di questa mattina l'allarme per un incendio, scoppiato nel bosco sopra ad Arenzano, a pochi centinaia di metri dalla pineta.
Sul posto i vigili del fuoco e i volontari antincendio
Le fiamme sono divampate tra la vegetazione sopra il centro commerciale Coop, all'altezza di piazza Golgio: sul posto i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Presente anche i carabinieri che hanno chiuso l'Aurelia per permettere l'intervento dei soccorsi, deviando il traffico.
Sono una dozzina i volontari antincendio della Protezione Civile mobilitati che, sotto il coordinamento dei pompieri e a supporto delle loro squadre, hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme. Intorno alle 8:30 l'incendio è stato ufficialmente contenuto e sono iniziate le operazioni di bonifica, mentre la viabilità è stata parzialmente ripristinata.
(Notizia in aggiornamento)
