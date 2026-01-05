La Befana, a Genova e non solo: divertimenti per grandi e piccini

Se, come recita un antico adagio popolare, 'L'Epifania tutte le feste si porta via', prepariamoci a lasciare il periodo più allegro dell'anno con le tante iniziative che sono in cantiere per questa giornata. A partire da un appuntamento diventato ormai tradizione, quando piazza Matteotti nel pomeriggio farà da cornice all’arrivo della Befana che non farà il suo ingresso in maniera tradizionale ma si calerà dall’alto grazie all’utilizzo di un’autoscala dei Vigili del Fuoco, regalando al pubblico uno spettacolo suggestivo e scenografico. Una volta atterrata in piazza, distribuirà calze piene di dolciumi ai bambini presenti. Si parte alle 15 con la Banda musicale di Rivarolo.

Winter park e Lanterna

La Befana arriva alle 15 anche tra le giostre del Winter Park di Genova a Ponte Parodi per regalare doni e caramelle a genitori e figli e sarà protagonista pure in un altro luogo caratteristico di Genova, la Lanterna, che si apre per una visita dedicata ai più piccoli ma interessante anche per i grandi, ricca di curiosità sul faro storico della città e sulla storia di ciò che la circonda. Le mura, la porta ottocentesca, le fortificazioni che oggi accolgono il museo saranno raccontati attraverso aneddoti e leggende. Al termine, arriverà proprio lei, la Befana, disponibile a selfie e foto ricordo senza però dimenticarsi di distribuire a tutti i suoi dolcetti. L’appuntamento è alle 15 presso l’ingresso del museo.

I musicanti di Brema

Alle 15 le Befane arrivano anche nel foyer del Teatro della Tosse, prima di uno spettacolo dedicato a grandi e piccini: I musicanti di Brema, la storia di un asino messo in disparte dal suo padrone perché ormai vecchio e stanco che vuole trascorrere bene gli ultimi anni della sua vita e incontra tre amici - un gallo, un cane e una gatta – che diventano suoi compagni di viaggio per nuove avventure che lo porteranno a dimostrare ancora il proprio valore nonostante l’età. Un appuntamento che è anche l’occasione per un originale percorso didattico atto a conoscere gli strumenti e i diversi generi musicali che saranno utilizzati.

Camogli e Rezzoaglio

Per chi vuole spostarsi da Genova, alle 17 il Teatro Sociale di Camogli festeggia la Befana con lo spettacolo per bambini Ti vedo. La leggenda del basilico: protagonista, guarda caso, una strega con l’immancabile scopa che indossa un abito da cui escono miti e racconti entrando in questo modo nella vita di un villaggio. Un'atmosfera ineguagliabile attende chi vuole spingersi presso il Lago delle Lame a Rezzoaglio che ospita La Magia della Befana – Grande Avventura Epifanica: l’occasione per vivere una giornata lontano dalla frenesia cittadina, immersi nel bosco, attraverso un percorso narrativo itinerante fatto di passeggiate guidate, personaggi incantati, racconti teatralizzati e laboratori creativi.

A ponente

Spostandoci a ponente, ricordiamo La Befana magica di Dolceacqua con magie, sorprese e tanti dolci (Sala polivalente, a partire dalle 16); tre appuntamenti a Sanremo (15.30 spettacolo per bambini in Piazza Colombo,

alle 17 la rassegna I suoni del Natale a Sanremo in via Matteotti e alle 17.30 una banda musicale che attraversa le vie del centro cittadino) e la Festa della Befana a Taggia, dalle 15.30 nella Sala parrocchiale.