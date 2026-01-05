Tragedia di Crans Montana, oggi la salma di Emanuele Galeppini a Genova

È previsto oggi, lunedì 5 gennaio, il rimpatrio con un volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani morti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tra queste anche quella di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese identificato tra i giovani che hanno perso la vita durante la tragedia.

Il volo in partenza alle 11

Il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion per procedere verso l'aeroporto militare della stessa città, dove le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell'Aeronautica militare che partirà intorno alle 11. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Il sesto feretro, che non sarà imbarcato, è quello di Sofia Prosperi, che viveva a Lugano.

Ad accompagnare la famiglia anche Bucci e Giampedrone

Da Sion l'aereo arriverà a Milano Linate alle 11.50, da dove le quattro salme saranno trasferite a Genova, a Milano, Bologna via terra. Ad attendere il giovane genovese insieme alla famiglia ci saranno anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, una decisione nata dopo che lo Stato, che si è fatto a carico del trasferimento e di quelli che saranno poi i funerali dei giovani, ha a sua volta richiesto l'intervento delle varie Regioni, tra cui la Liguria. L'aereo proseguirà poi per Roma Ciampino, dove arriverà nel pomeriggio.

Mercoledì un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. "In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.