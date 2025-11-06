Samp, Pafundi e Depaoli carte in più. Manfredi di nuovo contestato

Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria

Primo giorno di lavoro a Veronello per la Sampdoria, in ritiro anticipato aspettando la trasferta di sabato (ore 19,30) a Venezia. Pienamente in gruppo Depaoli e Pafundi: due giocatori preziosi per la squadra oggi guidata da Foti, alla caccia di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa col Mantova che ha fatto scivolare i blucerchiati all'ultimo posto del campionato di Serie B, appaiati allo Spezia. Depaoli potrebbe essere schierato dall'inizio come esterno destro al posto di Cherubini nel 3-5-2, Pafundi potrebbe entrare in corso d'opera visto che la coppia offensiva dovrebbe ancora essere formata da Cuni e Coda. Lavoro differenziato per Narro. Le altre possibili scelte: Ferrari verso il ritorno tra i titolari in difesa al fianco di Hadzukadunic e Giordano, in mezzo Ricci con Henderson e Benedetti (favorito su Barak), a sinistra Ioannou. Domani rifinitura mattutina e partenza verso Venezia.

Striscione di contestazione a Manfredi

Intanto nella notte è comparso un nuovo striscione di contestazione all'indirizzo della società e in particolare del suo presidente ("Manfredi vergogna") di fronte al Samp City, il negozio ufficiale del club blucerchiato in via XX Settembre a Genova. Una contestazione da parte dei tifosi doriani che resta viva e che è stata ribadita anche domenica scorsa dopo la gara col Mantova al Ferraris.