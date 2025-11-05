Sampdoria da stasera a Veronello. Depaoli rientra in gruppo

Fabio Depaoli

Sampdoria da stasera in ritiro anticipato a Veronello, aspettando la sfida di sabato (ore 19,30) a Venezia. Tre notti e due giorni di allenamento per preparare al meglio - soprattutto dal punto di vista mentale - una gara complicata in un momento estremamente difficile della stagione. Oggi allenamento mattutino a Bogliasco: la buona notizia è il rientro in gruppo di Depaoli che con ogni probabilità sarà convocato per il match del Penzo. Può essere un'alternativa, dall'inizio o in corso d'opera, a Cherubini come esterno destro: l'ex Roma e Carrarese non ha convinto nei panni di esterno a tutta fascia nella sfida persa dai blucerchiati domenica scorsa contro il Mantova a Marassi. Anche Pafundi viaggia verso il recupero, almeno dalla panchina, per la gara in laguna. Difficilmente Foti si discosterà dal 3-5-2 visto nelle ultime gare: oggi rientro in gruppo di Ferrari dopo la "gestione" di ieri, anche il difensore modenese si candida per ritrovare una maglia da titolare. Dubbio Barak-Benedetti a centrocampo, verso la possibile conferma il tandem Cuni-Coda in attacco anche se non è da escludere che, visto il ritorno di Pafundi, i blucerchati possano lavorare anche su un 3-4-2-1.

A Venezia arbitra Allegretta

Oggi a Bogliasco - dopo l'allenamento - c'è stato spazio anche per l'incontro di aggiornamento arbitrale con un membro della Can, il genovese Davide Ghersini, per spiegare le novità a squadra e staff su normative, regolamento e interpretazioni. L'arbitro di Venezia-Sampdoria sarà Allegretta di Molfetta. Assistenti: Di Gioia di Nola e Grasso di Ariano Irpino. Quarto ufficiale: Nigro di Prato. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.