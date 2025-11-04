Sport

Sampdoria, tutti in ritiro a Veronello. Sabato c'è il Venezia

I blucerchiati domani mattina si alleneranno a Bogliasco e poi nel pomeriggio partiranno per il Veneto: serve un risultato positivo in laguna
di Marco Bisacchi
La Sampdoria domani si allenerà nuovamente a Bogliasco in mattinata e poi - nel pomeriggio sempre di domani - partirà per un ritiro anticipato in Veneto, aspettando la gara di sabato sera (ore 19,30) di Venezia. Tre giorni di allenamenti in cui la squadra oggi affidata al tandem Foti-Gregucci lavorerà a stretto contatto e proverà a confrontarsi anche internamente per trovare possibili soluzioni alla crisi di risultati che ha portato all'ultimo posto in classifica in Serie B, con soli 7 punti conquistati dopo 11 giornate. Il ritiro andrà in scena a Veronello, dove la squadra resterà tre notti, sostenendo gli allenamenti di giovedì e venerdì. 

Si rivede Pafundi

In vista della gara di Venezia la nota lieta per i blucerchiati sarà il rientro di Pafundi dopo lo stop con la nazionale Under 21. Oggi lavoro a scartamento ridotto per Ferrari che continua a "gestirsi" e che sarà disponibile per il match del Penzo. In miglioramento anche Depaoli. Fastidio muscolare per Malagrida.

