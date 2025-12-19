Incidente stradale ad Albaro, ferite due sorelle

Poco dopo le 18:30 l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso all'incrocio fra via Rosselli e via Zara, l'automedica Golf 1, per un incidente stradale.
La dinamica
Per cause da chiarire, uno scooter che percorreva la direttrice levante e una macchina in senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente.
La conducente del mezzo a due ruote -una ragazza di 19 anni- e la passeggera, la sorella 16enne, sono state proiettate sull'asfalto in conseguenza dell'impatto.
I soccorsi
La ragazza alla guida ha riportato una seria ferita lacero-contusa a un ginocchio ed è stata ospedalizzata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino insieme alla sorella, quest'ultima per accertamenti precauzionali.
Illeso il conducente dell'auto, un 72enne.
Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri in transito e successivamente la Polizia Locale per i rilievi. Viabilità congestionata nell'ora di punta.
IL COMMENTO
Tunnel subportuale, tanti dubbi ma non toccate la Sopraelevata
Prima del cantiere "uno", prima del tunnel. Qualche domanda da non evadere