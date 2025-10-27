Genoa, approvato il bilancio: perdite per 33 milioni ma si riducono i debiti. Zangrillo revocato da consigliere

L'amministratore delegato Blazquez e il presidente Sucu

Giornata centrale per il Genoa Cfc e per i suoi conti: in mattinata l’assemblea dei soci, riunita dalle 10 a Villa Rostan, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio che comprende il periodo temporale dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Le perdite ammontano a 33,3 milioni di euro. L’approvazione è arrivata dopo il solo voto contrario di A-Cap, socio di minoranza che detiene il 23% delle quote, mentre Sucu possiede circa il 77% del pacchetto azionario. Il passivo complessivo scende a 129 milioni: nel precedente esercizio ammontava a 160.

Risulta che l’imprenditore rumeno abbia versato per intero i 40 milioni previsti al suo ingresso in società, avvenuto nel dicembre dello scorso anno. Gli ultimi 10 versati nelle casse societarie a giugno. Di rimbalzo all’aumento di capitale, il patrimonio netto del club è passato da uno a 17,9 milioni.

Cresce in maniera sensibile pure il fatturato: da 85 milioni dell’ultimo esercizio agli attuali 120. Obiettivo dichiarato della gestione Sucu è il pareggio di bilancio, da raggiungere nel giro di massimo due anni.

In questo bilancio non sono presenti le entrate per le cessioni di Ahanor e De Winter, che comunque hanno generato plusvalenze rispettivamente di 11,6 e di 16 milioni. A proposito, le plusvalenze relative alla stagione 2024/25 ammontano a 21 milioni scarsi, 9 per la cessione di Retegui e 11,7 per quella di Martinez. Spiccano anche i 18,5 milioni derivanti dal riscatto di Gudmundsson.

Approvata la revoca per “giusta causa” da consigliere di Alberto Zangrillo, dopo il voto dell’assemblea dei soci.

Ovidiu Golea e Razvan Rat sono prossimi all’ingresso nel nuovo consiglio di amministrazione rossoblù.

Prosegue intanto la contestazione verso Andres Blazquez, in mattinata sui muri del Centro Signorini sono comparse scritte contro l’amministratore delegato del Genoa.

