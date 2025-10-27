Sport

Torna alla homepage

Genoa, approvato il bilancio: perdite per 33 milioni ma si riducono i debiti. Zangrillo revocato da consigliere

1 minuto e 30 secondi di lettura
di Carlo Danani
L'amministratore delegato Blazquez e il presidente Sucu

Giornata centrale per il Genoa Cfc e per i suoi conti: in mattinata l’assemblea dei soci, riunita dalle 10 a Villa Rostan, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio che comprende il periodo temporale dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Le perdite ammontano a 33,3 milioni di euro. L’approvazione è arrivata dopo il solo voto contrario di A-Cap, socio di minoranza che detiene il 23% delle quote, mentre Sucu possiede circa il 77% del pacchetto azionario. Il passivo complessivo scende a 129 milioni: nel precedente esercizio ammontava a 160.

Risulta che l’imprenditore rumeno abbia versato per intero i 40 milioni previsti al suo ingresso in società, avvenuto nel dicembre dello scorso anno. Gli ultimi 10 versati nelle casse societarie a giugno. Di rimbalzo all’aumento di capitale, il patrimonio netto del club è passato da uno a 17,9 milioni.

Cresce in maniera sensibile pure il fatturato: da 85 milioni dell’ultimo esercizio agli attuali 120. Obiettivo dichiarato della gestione Sucu è il pareggio di bilancio, da raggiungere nel giro di massimo due anni.

In questo bilancio non sono presenti le entrate per le cessioni di Ahanor e De Winter, che comunque hanno generato plusvalenze rispettivamente di 11,6 e di 16 milioni. A proposito, le plusvalenze relative alla stagione 2024/25 ammontano a 21 milioni scarsi, 9 per la cessione di Retegui e 11,7 per quella di Martinez. Spiccano anche i 18,5 milioni derivanti dal riscatto di Gudmundsson.

Approvata la revoca per “giusta causa” da consigliere di Alberto Zangrillo, dopo il voto dell’assemblea dei soci.

Ovidiu Golea e Razvan Rat sono prossimi all’ingresso nel nuovo consiglio di amministrazione rossoblù.

Prosegue intanto la contestazione verso Andres Blazquez, in mattinata sui muri del Centro Signorini sono comparse scritte contro l’amministratore delegato del Genoa.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 20 Ottobre 2025

Genoa, basta silenzi. Sucu e Blazquez vengano a Primocanale a fare chiarezza

Sette partite, nessuna vittoria. Ultimo posto in classifica. E per la prima volta dopo anni, il pubblico del Ferraris ha voltato le spalle. Fischi sonori, pesanti, dolorosi. Fischi che non erano solo per la squadra, ma per tutto il mondo Genoa. Ieri non è andata in scena solo una sconfitta sportiva
Lunedì 29 Settembre 2025

Il Cda del Genoa approva il bilancio e propone l'uscita di Zangrillo

Il consiglio di amministrazione del Genoa ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso lo scorso 30 giugno e ha deciso di proporre la revoca di Alberto Zangrillo dalla sua carica, a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, anche a seguito degli sviluppi giudiziari e di al

TAGS