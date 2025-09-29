Il Cda del Genoa approva il bilancio e propone l'uscita di Zangrillo

Il consiglio di amministrazione del Genoa ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso lo scorso 30 giugno e ha deciso di proporre la revoca di Alberto Zangrillo dalla sua carica, a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, anche a seguito degli sviluppi giudiziari e di altri eventi recenti.

La decisione finale attenderà all'assemblea degli azionisti prevista per la fine di ottobre, durante la quale si voterà sulla proposta di revoca per "giusta causa" e si provvederà, nel caso, alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di Zangrillo.

L'ex presidente Zangrillo ha smentito definendole “notizie diffuse intenzionalmente” le voci di sue dimissioni volontarie.