Il Cda del Genoa approva il bilancio e propone l'uscita di Zangrillo

Il consiglio di amministrazione del Genoa ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso lo scorso 30 giugno e ha deciso di proporre la revoca di Alberto Zangrillo dalla sua carica, a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, anche a seguito degli sviluppi giudiziari e di altri eventi recenti.
La decisione finale attenderà all'assemblea degli azionisti prevista per la fine di ottobre, durante la quale si voterà sulla proposta di revoca per "giusta causa" e si provvederà, nel caso, alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di Zangrillo.
L'ex presidente Zangrillo ha smentito definendole “notizie diffuse intenzionalmente” le voci di sue dimissioni volontarie.
IL COMMENTO
